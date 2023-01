Nekdanji soprog bo Pameli Anderson zapustil 10 milijonov evrov

Nekdanji mož Pamele Anderson, Jon Petras, namerava zvezdnici po svoji smrti zapustiti velikodušno darilo. Kljub temu, da sta bila poročena manj kot dva tedna, naj bi Peters Andersonovi nameraval zapustiti 10 milijonov evrov, saj jo, kot je povedal, še vedno ljubi in jo vedno tudi bo.

Jon Peters, filmski producent, bo svoji nekdanji ženi Pameli Anderson zapustil 10 milijonov evrov. Zvezdnika sta se poročila leta 2020, tik pred izbruhom pandemije, njun zakon, ki pa ni nikoli bil legalen, pa je trajal zgolj 12 dni, saj nista nikoli overila poročnega lista. Kot je takrat povedala Andersonova, med njima s Petersom ni zamer, ta pa je pred kratkim razkril, da bo svojo nesojeno ženo vedno ljubil.

icon-expand Jon Peters in Pamela Anderson FOTO: Instagram

"Pamelo bom v srcu vedno ljubil. Pravzaprav sem ji v svoji oporoki namenil 10 milijonov evrov, ona pa o tem nič ne ve. Nihče ne ve za to, pravkar sem to prvič povedal na glas," je za Variety povedal producent filma Zvezda je rojena in dodal: "Najverjetneje tega ne bi smel povedati. To je zanjo, ne glede na to, ali potrebuje ali ne." Peters in Andersonova sta se spoznala na zabavi v Playboyevem dvorcu v Los Angelesu kmalu za tem, ko se je ona šele preselila v Kalifornijo iz rodne Kanade. Filmski mogotec ji je kmalu za tem začel dvoriti z dragimi darili. "Zvonec na vratih je zvonil, voznik pa mi je dostavljal majhne škatlice Cartierja, Ralpha Laurena in Azzadine Alaïa," pa se tistega časa v svoji knjigi spominov spominja 55-letnica. Peters ji je celo podaril mercedes 420SL kabriolet. Frizer, ki je postal filmski producent, je sčasoma mlado igralko prepričal, da se je preselila k njemu na njegovo posestvo v Bel Airu, a kljub nekaj zapeljevanja Andersonova s Petersom takrat ni imela nobenih resnih namenov. "Prosil je za masažo lasišča in vratu, a nič več od tega," je zapisala.

icon-expand Pamela Anderson in Jon Peters sta se sestajala že takoj po njenem prihodu v LA, poročila pa sta se šele leta 2020. FOTO: Instagram

Pamela na Petersovem posestvu ni bivala dolgo, ko je spoznala takratnega fanta Maria Van Peeblesa, se je preselila k njemu. Nekaj let in zakonov pozneje pa so se poti producenta in igralke znova križale, leta 2020 pa sta se celo poročila, a njun 12 dni trajajoč zakon ni bil nikoli uraden, saj zvezdnika nista nikoli overila poročnega lista. "On je čudovit in je imel velik vpliv na moje življenje. Na smrt ga imam rada," je še delila z javnostjo Pamela. Producentov odnos do Pamele pa se je od leta 2020, ko sta skupaj stopila pred oltar, spremenil. Peters je za Page Six potrdil, da je poplačal velik dolg Andersonove, ko naj bi bila ta brez ficka, kot je še zatrdil, pa naj zvezdnice nikoli ne bi zaprosil za roko, temveč ga je prek tekstovnega sporočila zaprosila kar ona.