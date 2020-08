Nekdanji soprog Heidi Klum ne pusti, da bi njuni otroci potovali v Evropo

Nekdanja zakonca Heidi Klum in Seal si delita skrbništvo nad 16-letno Heleno, 14-letnim Henryjem, 13-letnim Johanom in 10-letno Lou. V izjavi za portalPeopleje manekenka povedala, da čeprav si z nekdanjim soprogom delita skrbništvo nad otroki, večino časa preživijo z njo. "Seal je le občasno z otroki."Klumova je oktobra leta 2019 potrdila sodelovanje pri 16. sezoni nemške različice resničnostnega šova Next Top Modelin že takrat si je želela, da bi z njo na snemanje odšli tudi otroci, a je pandemija razmere otežila, Seal pa potovanja še ni odobril.

"Dobro poznam vse varnostne ukrepe, ki so povezani s covid-19, in nikoli ne bi ogrožala zdravja otrok. V Nemčiji so podobna navodila kot v ZDA,"je Klumova še dodala v izjavi. Šov se običajno snema v Los Angelesu, a so se producenti odločili, da bodo tokrat snemali v Nemčiji predvsem zaradi logistike in ukrepov, povezanih s karanteno. "Verjamem, da ima Heidi skrit načrt glede potovanja z otroki v Nemčijo," pa trdi Seal v dokumentih, ki jih je pridobil The Blast.

Nekdanja zakonca sta se ločila oktobra leta 2014, po devetih letih zakona. Lani pa se je zvezdnica poročila s Tomom Kaulitzem.