Nekdanji soprog Heidi Klum odobril potovanje z otroki v Evropo

Heidi Klum je oktobra leta 2019 potrdila sodelovanje pri 16. sezoni nemške različice resničnostnega šova Next Top Modelin že takrat si je želela, da bi z njo na snemanje odšli tudi otroci, a je pandemija razmere otežila. Po poročanju revije People pa je 57-letni Sealpopustil in dovoli potovanje skupaj s štirimi otroki v Evropo. Nekdanja zakonca si delita skrbništvo nad 16-letnoHeleno, 14-letnimHenryjem, 13-letnimJohanom in 10-letnoLou, kantavtor pa ima sicer pravico, da pred njihovim odhodom otroke obišče, kadar želi. "Če bodo ZDA razmišljale o zaprtju mej, se mora Klumova takoj vrniti z otroki domov, še pred zaprtjem," je še zapisano v sodnem dokumentu.