Nekdanji soprog Kelly Clarkson se z družinskega ranča ne želi umakniti

Kelly Clarkson je spodletelo v poskusu, da bi po pravni poti deložirala Brandona Blackstocka , ki še zmeraj prebiva na posestvu v Montani. Družinski ranč je sredi ločitvene vojne pripadel ravno priljubljeni zvezdnici. Razlog je dokaj nenavaden, Brandon namreč v nepremičnini živi, ker ''naj ne bi imel dovolj finančnih sredstev, da bi si lahko privoščil nakup lastnega stanovanja.'' Pri tem je kot glavnega krivca za njegovo zahteven finančni položaj navedel zaenkrat nedorečene stvari, vezane ravno na finančni aspekt njunega zakona in posledično ločitve.

Kelly Clarkson in Brandon Blackstock

Sodnik je Blackstocka podprl in odločil v njegovo korist. To, da lahko na posestvu ostane, je torej že skoraj uradno, v naslednjih dneh bo podpisana tudi odredba. Clarksonova je ranč v vrednosti 9,2 milijona evrov dobila v postopku ločitve, male zmage se je razveselila oktobra, takrat pa ni vedela, da ji bo na posestvu delal družbo tudi nekdanji soprog. V tistem času je 45-letnik še zmeraj na glas upal, da bo prostrano posestvo prišlo izključno v njegove roke.

Glasbeni manager se je zatekal k argumentom in dejstvom, da je nepremičnina z okolico del imetja, ki sta ga skupaj zgradila oziroma pridobila v času poroke in da je kot tako tudi del predporočne pogodbe. Sodnik takrat ni presodil v njegovo korist. Clarksonova je v preteklih tednih zaprosila za dovoljenje, s katerim bi lahko ranč tudi prodala, saj ji prinaša neodložljivo finančno breme. Celih 72 tisoč evrov mesečno namreč znašajo obratovalni stroški in izdatki, vezani na osnovno vzdrževanje. Sodnik je aprila Blackstocku – ki od Clarksona mesečno prejema 177 tisoč evrov preživnine – naročil, naj sam poravna mesečne stroške za ranč.