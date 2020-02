Nekdanji soprog Mel B zahteva polno skrbništvo nad njuno hčerko

Mel B ima trenutno z nekdanjim soprogom Stephenom Belafontejem deljeno skrbništvo nad njuno osemletno hčerko Madison – kar pa bi se utegnilo v kratkem spremeniti. Po poročanju tujih medijev se namreč Stephen zdaj zavzema za polno skrbništvo, kot razlog pa je navedel skrb, da Mel deklico zanemarja in ji ne posveča dovolj časa in pozornosti. Obenem je poudaril, da je bil precejšenj del leta 2018 in praktično celo leto 2019 hčerkin edini skrbnik, saj se je Mel pripravljala na glasbeno turnejo s skupino Spice Girls. Dodal je, da bi Mel dovolil obiske, a bi ti potekali pod nadzorom, hčerko pa bi lahko videla le v Los Angelesu.