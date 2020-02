Nekdanji soprog Pamele Anderson znova zaročen

Us Weekly poroča, da je producentJon Peterszaročen z Julio Bernheim, in to le tri tedne po razhodu s Pamelo Anderson, s katero je bil poročen 12 dni. Jon in Pamela sta se namreč poročila 20. januarja in s to potezo presenetila mnoge.

12 dni od poroke je odjeknila novica, da ji je slavni producent sporočil, da ne želi biti več poročen z njo: "Draga Pammy. Teh devet dni je bilo čudovitih. Spoznal sem, da sva dobra prijatelja, toda prestrašila me je celotna poročna stvar z odvetniki, dolgovi ... Spoznal sem, da pri 74 letih potrebujem preprosto mirno življenje in ne mednarodne ljubezenske zveze," naj bi ji javil kar preko sporočila.

"Zelo bi bila hvaležna tudi za vašo podporo v tem trenutku, saj sva se odločila, da si vzameva nekaj časa vsak zase, da znova oceniva, kaj si želiva od življenja in drug od drugega," pa je izjavila Andersonova.

Kot je videti, pa si Peters vseeno želi zakonskega življenja, kajti ko se je udeležil dogodka v sklopu ameriške borze Nasdaq, je naznanil, da je znova zaročen.