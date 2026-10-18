49-letna Jennifer Meyer je za revijo Vogue spregovorila o svoji poroki, ki je nedavno potekala na Havajih. "Resnično sem imela občutek, kot da lebdim na devetem oblaku. Nisem bila prav nič živčna, čutila sem samo srečo," je povedala. Posebej ganljivo se ji je zdelo, da so bili ob njej vsi trije otroci in starši, pomembno vlogo pa je imel tudi njen nekdanji mož, Tobey Maguire. "To, da je obred vodil Tobey, je bilo res nekaj posebnega. Malo nenavadno, a tako zelo značilno za nas," je priznala.

Tobey Maguire na poroki nekdanje žene. FOTO: Profimedia

Zvezdnik filmske franšize Spider-Man in oblikovalka nakita sta se poročila leta 2007, po devetih letih zakona pa sta se razšla. Čeprav je Jennifer zahtevo za ločitev vložila že leta 2020, je bila ta uradno zaključena šele septembra letos. Skupaj imata 19-letno hčerko Ruby in 17-letnega sina Otisa, Jennifer pa je junija letos z novim partnerjem pozdravila še tretjega otroka.

Nekdanji Spider-Man poročil bivšo ženo, ta razkrila občutke. FOTO: Profimedia

Da se z nekdanjim možem kljub ločitvi odlično razumeta, je Jennifer razkrila že maja v pogovoru za People. "Ko sva se s Tobeyjem razšla, nama je bilo takoj jasno, da sta Ruby in Otis na prvem mestu. Želela sva ostati del življenja drug drugega, ne glede na vse," je pojasnila.