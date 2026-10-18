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Tuja scena

Nekdanji Spider-Man poročil bivšo ženo, ta razkrila občutke

Havaji, 18. 10. 2026 09.30 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Tj.Ž.
Nekdanji Spider-Man poročil bivšo ženo, ta razkrila občutke.

Hollywoodski igralec Tobey Maguire, ki je zaslovel kot Spider-Man, je pred dnevi presenetil z nenavadno vlogo. Na Havajih je namreč vodil poročni obred svoje nekdanje žene Jennifer Meyer, ki je večni da dahnila novemu partnerju Geoffu Ogunlesiju. Zdaj je oblikovalka nakita razkrila, kako je doživela trenutek, ko jo je z novim izbrancem poročil prav nekdanji mož, od katerega se je uradno ločila le nekaj tednov pred slavjem.

49-letna Jennifer Meyer je za revijo Vogue spregovorila o svoji poroki, ki je nedavno potekala na Havajih. "Resnično sem imela občutek, kot da lebdim na devetem oblaku. Nisem bila prav nič živčna, čutila sem samo srečo," je povedala. Posebej ganljivo se ji je zdelo, da so bili ob njej vsi trije otroci in starši, pomembno vlogo pa je imel tudi njen nekdanji mož, Tobey Maguire. "To, da je obred vodil Tobey, je bilo res nekaj posebnega. Malo nenavadno, a tako zelo značilno za nas," je priznala.

Tobey Maguire na poroki nekdanje žene.
Tobey Maguire na poroki nekdanje žene.
FOTO: Profimedia

Zvezdnik filmske franšize Spider-Man in oblikovalka nakita sta se poročila leta 2007, po devetih letih zakona pa sta se razšla. Čeprav je Jennifer zahtevo za ločitev vložila že leta 2020, je bila ta uradno zaključena šele septembra letos. Skupaj imata 19-letno hčerko Ruby in 17-letnega sina Otisa, Jennifer pa je junija letos z novim partnerjem pozdravila še tretjega otroka.

Nekdanji Spider-Man poročil bivšo ženo, ta razkrila občutke.
Nekdanji Spider-Man poročil bivšo ženo, ta razkrila občutke.
FOTO: Profimedia

Da se z nekdanjim možem kljub ločitvi odlično razumeta, je Jennifer razkrila že maja v pogovoru za People. "Ko sva se s Tobeyjem razšla, nama je bilo takoj jasno, da sta Ruby in Otis na prvem mestu. Želela sva ostati del življenja drug drugega, ne glede na vse," je pojasnila.

Preberi še Zvezdnik le nekaj tednov po ločitvi nekdanjo ženo poročil z novim partnerjem

Nekdanja zakonca tako še danes skupaj praznujeta rojstne dneve in praznike ter se odpravljata na družinska potovanja. Dobro pa se razumeta tudi Tobey in Jenniferin novi mož. "Je izjemen oče in izjemen nekdanji mož. Geoff ga ima rad in Tobey ima rad Geoffa. Zato vse preprosto deluje," je še povedala Jennifer.

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Tobey Maguire Jennifer Meyer poroka

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KOMENTARJI2

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seter73
18. 10. 2026 10.29
Leva ispirjenost ne pozna meja. Sam se bulmastif je manjkal
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0 0
Slash
18. 10. 2026 09.42
Uf, tale pa ma batino!
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0 0
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