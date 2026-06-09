Nekdanji Spiderman s pokrom zaslužil 36 milijonov dolarjev

Kljub temu da Tobeya Maguira večina pozna kot prvega filmskega Spidermana ali kot Nicka Carawaya iz filma Veliki Gatsby, kjer je zaigral ob svojem najboljšem prijatelju Leonardu DiCapriu, naj bi imel zvezdnik vrsto let še eno donosno dejavnost oz. hobi. Maguire je namreč že desetletja strasten igralec pokra.
Hollywoodski zvezdnik je bil eden najbolj znanih obrazov skrivnega kroga zasebnih poker iger, na katerih naj bi se za isto mizo srečevali igralci, poslovneži in milijarderji. Molly Bloom, organizatorka razvpitih zasebnih iger, je večkrat dejala, da je bil Maguire eden najboljših igralcev v teh krogih. Prav te igre so pozneje celo navdihnile film Mollyjina igra, v katerem je glavno vlogo odigrala Jessica Chastain. Čeprav v filmu Maguire ni neposredno omenjen, so številni poznavalci prepričani, da je lik skrivnostnega igralca z vzdevkom Player X vsaj deloma nastal po njegovem zgledu.
"Brez težav bi se lahko kosal tudi s profesionalci," je njegovo igro komentiral celo sloviti Phil Hellmuth, ki velja za enega izmed najuspešnejših igralcev pokra vseh časov. 49-letni igralec o svojem hobiju sicer redko spregovori, ljudje, ki so igrali z njim, pa pravijo, da ga odlikujejo izjemna disciplina, potrpežljivost, matematičen pristop k igri in skoraj nadnaravna sposobnost branja nasprotnikov.
Texas Hold'em je najbolj priljubljena različica pokra na svetu. Pri tej igri vsak igralec prejme dve karti, ki sta obrnjeni navzdol, nato pa se na mizo postavi pet skupnih kart. Cilj igralca je sestaviti najboljšo kombinacijo petih kart iz skupno sedmih razpoložljivih. Igra zahteva kombinacijo matematičnega znanja, psihološkega obvladovanja nasprotnikov in sposobnost tveganja, kar jo dela izjemno privlačno za visoke stave.
Phil Hellmuth je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih profesionalnih igralcev pokra v zgodovini. Znan je po svojem vzdevku 'The Poker Brat' in po tem, da je osvojil rekordno število zapestnic na prestižnem prvenstvu World Series of Poker (WSOP). Njegovo mnenje v svetu pokra šteje ogromno, saj je skozi desetletja dokazal svojo sposobnost premagovanja najboljših igralcev na svetu v različnih formatih igre.
Molly Bloom je nekdanja organizatorka ekskluzivnih in visokih zasebnih poker iger, ki so se odvijale v Los Angelesu in New Yorku. V teh igrah so sodelovali najbogatejši ljudje, hollywoodski zvezdniki in poslovneži. Postala je svetovno znana, ko je o svojih izkušnjah napisala avtobiografsko knjigo 'Molly's Game', ki je razkrila zakulisje teh iger, kar je pozneje privedlo do pravnih težav in filmske upodobitve njene zgodbe.
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