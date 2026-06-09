Nekdanji Spiderman s pokrom zaslužil 36 milijonov dolarjev

Kljub temu da Tobeya Maguira večina pozna kot prvega filmskega Spidermana ali kot Nicka Carawaya iz filma Veliki Gatsby, kjer je zaigral ob svojem najboljšem prijatelju Leonardu DiCapriu, naj bi imel zvezdnik vrsto let še eno donosno dejavnost oz. hobi. Maguire je namreč že desetletja strasten igralec pokra.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Tobey Maguire med poker igro v Las Vegasu (2007) Profimedia

Tobey Maguire med poker igro v Las Vegasu (2007) Profimedia

Tobey Maguire med poker igro v Las Vegasu (2007) Profimedia





Hollywoodski zvezdnik je bil eden najbolj znanih obrazov skrivnega kroga zasebnih poker iger, na katerih naj bi se za isto mizo srečevali igralci, poslovneži in milijarderji. Molly Bloom, organizatorka razvpitih zasebnih iger, je večkrat dejala, da je bil Maguire eden najboljših igralcev v teh krogih. Prav te igre so pozneje celo navdihnile film Mollyjina igra, v katerem je glavno vlogo odigrala Jessica Chastain. Čeprav v filmu Maguire ni neposredno omenjen, so številni poznavalci prepričani, da je lik skrivnostnega igralca z vzdevkom Player X vsaj deloma nastal po njegovem zgledu.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Tobey Maguire med igro pokra Instagram

Tobey Maguire med igro pokra Instagram

Tobey Maguire med igro pokra Instagram





"Brez težav bi se lahko kosal tudi s profesionalci," je njegovo igro komentiral celo sloviti Phil Hellmuth, ki velja za enega izmed najuspešnejših igralcev pokra vseh časov. 49-letni igralec o svojem hobiju sicer redko spregovori, ljudje, ki so igrali z njim, pa pravijo, da ga odlikujejo izjemna disciplina, potrpežljivost, matematičen pristop k igri in skoraj nadnaravna sposobnost branja nasprotnikov.