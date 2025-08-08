Nekdanji Superman bo v podporo Trumpu postal agent službe proti priseljevanju

Nekdanji Superman Dean Cain je razkril, da bo v podporo Trumpovi protipriseljenski politiki postal agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carino (ICE). Novico je sporočil v intervjuju za Fox News dan za tem, ko je na družbenih omrežjih delil enega od posnetkov ICE, v katerem nagovarjajo ljudi k pridružitvi.

"Pravzaprav sem zapriseženi namestnik šerifa in rezervni policist. Nisem bil član ICE, ampak ko sem poobjavil tisti posnetek in ste vi v oddaji objavili kratko omembo, se je začelo noro dogajanje. Zato sem se pogovoril z nekaterimi uradniki ICE in čim prej bom zaprisegel kot agent ICE," je dejal v intervjuju.

Za to se je odločil, ker "resnično" verjame, da je to "prava stvar". Sistem priseljevanja v ZDA je po njegovih besedah pokvarjen, zato ga mora "kongres popraviti". "To je tisto, za kar so glasovali ljudje. To je tisto, za kar sem jaz glasoval, in on (Trump, op. a.) je izpeljal, jaz pa bom naredil svoje," je še dejal.

Kot poroča CNN, se vse skupaj dogaja v obdobju, ko Trumpova administracija vsak dan po državi aretira na stotine priseljencev. V zveznih državah z republikanskim vodstvom agenti priseljence lahko aretirajo neposredno iz zaporov, v demokratskih državah pa na delovnih mestih, ulicah in v množičnih racijah, še piše CNN. Kot smo poročali, so juliju pridržali več kot 60.000 ljudi - januarja so jih 40.500.