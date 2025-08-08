Svetli način
Tuja scena

Nekdanji Superman bo v podporo Trumpu postal agent službe proti priseljevanju

Washington, 08. 08. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Dean Cain, ki je v seriji iz 90. let igral Supermana, bo postal agent ameriške Službe za priseljevanje in carino (ICE). Služba v teh dneh aktivno išče nove agente, Cain pa se je za potezo odločil zaradi velikega odziva med sledilci, ko je delil poziv k rekrutaciji. Ljudje so po njegovem mnenju volili, da bi politika popravila sistem priseljevanja v ZDA.

Nekdanji Superman Dean Cain je razkril, da bo v podporo Trumpovi protipriseljenski politiki postal agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carino (ICE). Novico je sporočil v intervjuju za Fox News dan za tem, ko je na družbenih omrežjih delil enega od posnetkov ICE, v katerem nagovarjajo ljudi k pridružitvi. 

Dean Cain, ki je v 90. letih v seriji igral Supermana, bo postal agent ICE.
Dean Cain, ki je v 90. letih v seriji igral Supermana, bo postal agent ICE. FOTO: Profimedia

"Pravzaprav sem zapriseženi namestnik šerifa in rezervni policist. Nisem bil član ICE, ampak ko sem poobjavil tisti posnetek in ste vi v oddaji objavili kratko omembo, se je začelo noro dogajanje. Zato sem se pogovoril z nekaterimi uradniki ICE in čim prej bom zaprisegel kot agent ICE," je dejal v intervjuju.

Za to se je odločil, ker "resnično" verjame, da je to "prava stvar". Sistem priseljevanja v ZDA je po njegovih besedah pokvarjen, zato ga mora "kongres popraviti". "To je tisto, za kar so glasovali ljudje. To je tisto, za kar sem jaz glasoval, in on (Trump, op. a.) je izpeljal, jaz pa bom naredil svoje," je še dejal.

Kot poroča CNN, se vse skupaj dogaja v obdobju, ko Trumpova administracija vsak dan po državi aretira na stotine priseljencev. V zveznih državah z republikanskim vodstvom agenti priseljence lahko aretirajo neposredno iz zaporov, v demokratskih državah pa na delovnih mestih, ulicah in v množičnih racijah, še piše CNN. Kot smo poročali, so juliju pridržali več kot 60.000 ljudi - januarja so jih 40.500.

Cain je Supermana upodobil v seriji Lois & Clark: The New Adventures of Superman, ki je bila na sporedu med letoma 1993 in 1997.

Dean Cain Superman ice priseljevanje donald trump
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arrya
08. 08. 2025 13.38
Tudi Superman je ilegalni priseljenec.
ODGOVORI
0 0
bobiv
08. 08. 2025 13.38
+1
Oranžni nima veliko igralcev, ki bi ga imeli radi, zato mora porabit tiste, ki ga imajo, mKar so odsluženi!
ODGOVORI
1 0
