Nekdanji supermodel Christie Brinkley razkrila, da ima kožnega raka

Christie Brinkley, nekdanji supermodel, je na družbenem omrežju razkrila, da je nedavno prestala biopsijo, saj je njen zdravnik blizu čela opazil morebitno rakavo znamenje, za to pa se je na koncu res izkazalo, da je maligno. 70-letnica je zato svoje oboževalce opozorila, naj hodijo na redne preglede, če so prejeli diagnozo kožnega raka, in ne pozabijo na kremo za sončenje.

Nekdanja supermanekenka Christie Brinkley je razkrila, da je zbolela za kožnim rakom. 70-letnica je novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je prestala biopsijo znamenja, ki ga je imela blizu čela. "Dobra novica zame je, da smo zgodaj odkrili bazalnocelični karcinom," je pripisala ob več fotografijah posega.

"Imela sem dobre zdravnike, ki so mi odstranili raka in me zašili do popolnosti, kot to počno pri Diorju in visoki modi," je še dodala v zapisu. Na fotografijah je videti, kako nekdanji model sedi v operacijskem stolu, belemu povoju podoben naglavni obroč pa preprečuje lasem, da bi ji zdrsnili na obraz. Njen zdravnik je odstranil znamenje na koži na levi strani obraza in ji rano zaščitil s prevezo. Brinkleyjeva je dodala, da je imela srečo, da so znamenje odkrili tako zgodaj, zgodilo pa se je po naključju, ko je na pregled za moralno podporo spremljala svojo hčerko. "Zdravnik je s povečevalnim steklom pregledal vsako pego, ker ni bil moj pregled, nisem želela nič reči, a sem na koncu povprašala, če lahko pogleda manjšo bulo, ki sem jo čutila vedno, ko sem nanašala kremo na obraz," je pojasnila.

Christie Brinkley je razkrila, da je dobila diagnozo kožnega raka. FOTO: AP icon-expand

"Takoj, ko je pogledal, je vedel, da potrebujem biopsijo. To je naredil takoj tam!" ob tem oboževalce vzpodbudila, naj sami poskrbijo za svojo srečo in redno obiskujejo svojega zdravnika ter uporabljajo zaščito proti UV žarkom. "Dobra novica je, da se vsemu temu lahko izognete, če dosledno uporabljate kremo za sončenje. Sama sem s tem začela malce pozno, zato bom kot stara morska deklica oziroma vrtnarka nanašala zaščitni faktor 30, nosila dolge rokave in klobuk s širokimi krajci," ob tem je dodala še, da si bo redno pregledovala telo in bo pozorna na vsako spremembo, ki bi se pojavila. Januarja je 70-letnica v intervjuju za People dejala, da je izpostavljenost soncu v času kariere vplivala na to, da ima telo prekrito s pegami, ki so jih povzročili UV žarki, za zmanjševanje teh pa dvakrat leto obiskuje posebne tretmanje. Kljub temu, da se je ukvarjala z manekenstvom, pa se zvezdnica ni nikoli preveč obremenjevala s tem, kakšne posledice pustijo posegi, kot je bil nedavni.

Christie Brinkley leta 1987. FOTO: Profimedia icon-expand