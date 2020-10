Nekdanji 'Tarzan' Ron Ely zaradi smrti žene in sina toži šerifove namestnike

Lanskega oktobra se je na domu 82-letnega igralca zgodila tragedija. Ron Ely, ki je javnosti znan po vlogi v seriji 'Tarzan', je na usodni dan ostal brez žene in sina. Valerie je umrla zaradi vbodnih ran, ki naj bi jih ji zadal sin Cameron. Policisti so ob prihodu na kraj zločina osumljenca kar 22-krat ustrelili, obema žrtvama pa odklonili zdravniško pomoč. Ely se je zato odločil, da se poda v tožbo proti štirim namestnikom šerifa Santa Barbare.

Policisti so oktobra 2019 na domu igralca Rona Elyjanašli truplo njegove žene, ki je podlegla več vbodnim ranam. Osumljeni je bil njun sin Cameron Ely, ki je med posredovanjem policije umrl. Zvezdnik, ki je med letoma 1966 in 1968 igral Tarzanav istoimenski seriji, se je sedaj odločil, da bo tožil namestnike lokalnega šerifa, ki delujejo na območju, kjer je dom družine, ki jo je doletela tragedija. Tožba, ki jo je vložil na zvezno sodišče v Kaliforniji, je naslovljena na okrožje Santa Barbara, na šerifov urad ter štiri namestnike.

Ron Ely o tragičnem dogodku v javnosti še ni spregovoril, v njegovem imenu komunicira njegov odvetnik.

Napad, ki se je končal s smrtjo, se je zgodil na območju ranča Hope 15. oktobra 2019. V napadu sta umrla 62-letna Valerie Lundeen Ely ter tudi 30-letni sin Cameron Ely. V tožbi je navedeno:"Ravnanje šerifovih namestnikov v Santa Barbari je bilo grozljivo, popolnoma nerazumno in zato neustavno." Tožba navaja kršitve četrtega in štirinajstega amandmaja ter zaroto zaradi kršitve državljanskih pravic v zvezi z neupravičeno uporabo smrtonosne sile in kasneje tudi odrekanjem zdravstvene oskrbe, kar je povzročilo smrt Camerona Elyja in Valerie Lundeen Ely.

Potek tragedije je takoj po dogodku pojasnila informatorka šerifove pisarne. Cameron Ely naj bi na njihovem domu do smrti zabodel svojo mamo, kasneje pa so osumljenca za napad ustrelili namestniki šerifa, in sicer zato, ker naj bi jim grozil. "Namestniki so preiskali rezidenco in okolico družinskega doma. Osumljenca so locirali pred hišo. Ker je predstavljal grožnjo uradnim osebam, so se štirje namestniki odločili, da uporabijo orožje in mu ob tem zadali smrtne strelne rane,"se je takrat glasilo poročilo.

Ron Ely kot Tarzan, ki ga je upodobil v televizijski seriji.

V tožbi pa je zapisano:"Namestniki niso vedeli in tudi niso preverjali, ali je bila Valerie ob njihovem prihodu še živa, čeprav je očitno potrebovala nujno zdravniško pomoč." Žrtev so pustili ležati na tleh, ne da bi ji kdorkoli nudil pomoč, kar je trajalo več kot 30 minut. Ob 20.42 so jo razglasili za mrtvo. Napake v postopku so se zgodile tudi ob srečanju s Cameronom, ki so ga smatrali za edinega osumljenca. 30-letnik naj bi krvavel iz spodnjega dela telesa zaradi vbodnih ran, pristopil pa je z rokami kvišku, kar je pomenilo, da se preda oblastem:"Nenadoma in brez kakršnega koli opozorila ali pravne utemeljitve je več obtoženih namestnikov šerifa streljalo na Camerona in ga zadelo kar 22-krat. Žrtev je ob tem takoj nepremično padla na tla."Igralčevega sina so pustili izkrvaveti, kar 13 minut pa je trajalo, da so na kraj zločina prispeli reševalci.

Družinske fotografije slavnega igralca, na levi sliki z ženo Valerie.