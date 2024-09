Nekdanji varnostnik kraljeve družine Diano posvaril pred govoricami o al Fayedu

Dai Davies , nekdanji vodja kraljeve varnostne službe, je za Sky News nedavno povedal, da so ljudje za govorice, da naj bi poslovnež in oče Dianinega partnerja, Mohamed al Fayed , spolno zlorabljal uslužbenke v blagovnici Harrods, katere lastnik je bil, vedeli že v 90. letih, ko se je princesa družila z egiptovskim milijarderjem in njegovo družino.

Da je za njegovo vedenje vedelo več ljudi, je potrdil tudi Davies, ki je dodal, da je o tem obvestil kraljevo družino: "To je bil človek, čigar vedenje bi me skrbelo, če bi nekdo od mojih bližnjih šel na počitnice z njim, kaj šele bodoči kralj, njegov brat in mati, ki je bila princesa Diana."

Ena od žensk je pričala, da si je lastnik blagovnice trgovke v spodnjem nadstropju ogledoval in jih izbiral, kakor da je na tržnici, nato pa jih odpeljal v svoje prostore, kjer so se dogajale spolne zlorabe in posilstva.

Davies je dejal, da je britansko kraljevo družino že takrat posvaril o al Fayedovem slovesu, kar je bilo, še preden se je princesa Diana s sinovoma odpravila na počitnice z njim in njegovo ženo. Nekdanjega lastnika blagovnice Harrods, ki je umrl lansko leto, star 94 let, so v nedavnih obtožbah odvetniki njegovih 34 žrtev, ki jih zastopajo na sodišču, opisali kot 'pošast'.

Po nedavnih obtožbah, ki so znova vzbudile zanimanje javnosti, se je odzval tudi nogometni klub Fulham, katerega lastnik je bil al Fayed med letoma 1997 in 2013. Iz kluba so sporočili, da so jih obtožbe več deset žensk, ki so nekdanjega lastnika obtožile spolnih napadov, zelo vznemirile, dodali pa so še, da preiskujejo, ali je bil kdo od zaposlenih ali nekdanjih uslužbencev prizadet zaradi milijarderjevega neprimernega vedenja.

"Bil sem zgrožen, sej sem poznal nekatere obtožbe, ki so takrat krožile o njem. Vedel sem tudi, da se je zelo trudil, da bi se zbližal s kraljevo družino, ker pa sem vedel za njegov slab sloves, sem jih posvaril o njem, saj sem bil zaskrbljen," se je spominjal in dodal, da so mu odvrnili, da je bila o govoricah obveščena tudi princesa. "Vse ostalo je zgodovina," je še povedal.

Gaute Haugenes, ki je bil glavni trener ženske nogometne ekipe med letoma 2001 in 2003, je za BBC dejal, da so uvedli posebne zaščitne ukrepe, s katerimi so želeli zaščititi igralke pred al Fayedom. "Vedeli smo, da so mu všeč mlada svetlolasa dekleta, zato smo poskrbeli, da do teh situacij ni prišlo in smo zaščitili igralke," je povedal.

'Vrata za menoj so se zaklenila'

Nekdanja uslužbenka blagovnice je za Sky News povedala, da jo je lastnik v svoje prostore odpeljal, ko je pri devetnajstih letih začela delati kot trgovka. Dejali so ji, da mora na sestanek, kjer bo šef ocenil njeno delo, nato pa so se vrata za njo zaklenila. "Videla sem, da so vrata spalnice priprta, videla sem spolne igrače. Bila sem okamenela. Usedla sem se čisto na konec sedežne garniture, potem pa se mi je moj šef, oseba, za katero sem delala, vsilil," se je spominjala zlorabe.

Harrods je v izjavi za javnost zapisal, da so 'popolnoma zgroženi' nad obtožbami o zlorabah in so se opravičili Fayedovim domnevnim žrtvam. Veleblagovnica je na svoji spletni strani dodala podstran, na kateri nekdanje zaposlene vabi, naj se javijo, če so bile lastnikova žrtev.