Nekdanji zanika, da je bila Kim pod vplivom trdih drog

Kim in Ray J.

Kot smo že pisali, je Kim Kardashian West, zvezdnica resničnostnih šovov, pred kamero priznala, da je bila leta 2000, ko se je poročila, zadeta od ekstazija. To pa ni bila njena edina izkušnja s to prepovedano substanco, ekstazi naj bi vzela tudi takrat, ko je s tedanjim partnerjem Ray J-jem posnela zelo vroč video za odrasle.

Zdaj pa se je javila tudi nasprotna stran. Ray J je namreč svojim prijateljem dejal, da to ni res – Kim ni bila na trdih drogah, prav tako takrat ni pila alkohola. Je pa glasbenik dodal, da je zvezdnica kadila marihuano, in to iz pipe, ki je bila v obliki penisa.

Zraven so še porogljivo dodali, da so ji ustnice med seksom trepetale, "ker ji je tako dogajalo". Kim je namreč rekla, da so ji ustnice trepetale zaradi droge, ki jo je zaužila.

Ray J naj bi bil zaradi njene izjave, da je bila med seksom zadeta, užaljen ter je dodal, da se je Kim strinjala s snemanjem njune posteljne aktivnosti.