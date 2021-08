Nekdanji zaročenec Britney Spears zanika poroko z zvezdnico

Govorice o tem, da sta bila z Britney Spears poročena, je zanikal kar James Trawick sam, v sporočilu prijatelju Billyju Bushu pa je zapisal: "Če bi bil poročen, bi ti že vedel za to." Zvezdnica in 49-letni iskalec talentov sta bila leta 2012 zaročena, vendar po njegovih besedah naj zveze nikoli ne bi zapečatila s prstanom.

Britney Spears in James Trawick

Voditeljici podcasta o življenju Britney Spears, ki se imenuje Toxic: The Britney Spears Story , sta razkrili, da je iz dokumentov o skrbništvu razvidno, da je bil zabeležen tudi znesek skoraj 8.000 evrov plačila odvetnici, namen pa je bil razveljavitev zakonske zveze. Odvetniška pisarna Alexandre Leichter je znesek prejela 1. oktobra 2012, ko je bila Britney res v zvezi s Trawickom. Znesek je poravnal Britneyin skrbnik, na odvetničin račun pa sta bila nakazana še dva druga zneska, za katera namen plačila javnosti ni znan.

Pevka in iskalec talentov sta se začela sestajati aprila 2009, zaročila pa sta se decembra 2011. Januarja 2013 sta sporočila, da sta se razšla, skupaj pa sta preklicala tudi zaroko. Trawick je bil nekaj časa Britneyin agent, imel pa je tudi vlogo v njenem skrbništvu, skupaj z njenim očetom in odvetnikom Andrewom Walletom .

Kot je znano, je zvezdnica v zakonsko zvezo skočila dvakrat, prvič s prijateljem iz otroštva Jasonom Alexandrom, drugič pa s plesalcem Kevinom Federlinom, s katerim imata tudi dva sinova. Od leta 2008 so njeno življenje in finance pod nadzorom skrbništva, ki ga vodi njen oče Jamie P. Spears. Skrbništvo je bilo prvotno ustanovljeno, da pevko zaščiti pred njenimi prenagljenimi odločitvi in jo obvaruje pred nadaljnjimi živčnimi zlomi, zvezdnica pa se trenutno aktivno bori, da znova prevzame nadzor nad svojim življenjem.