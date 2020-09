Nekdanji zaročenec Demi Lovato je to, da je samski, izvedel iz medijev

Demi Lovato in Max Ehrich sta še pred nekaj tedni delovala srečno zaljubljena.

"Predstavljajte si, da o statusu svoje zveze izveste v rumenih časopisih,"je zapisal Ehrich na družbenem omrežju in nadaljeval: "In da to izveš, medtem ko snemaš biografski film o župniku v cerkvi, katerega edini namen je pomagati ljudem."Igralec ni podrobno razložil, v katerem mediju je novico zaznal najprej.