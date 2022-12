Nekdanji zaročenec Jennifer Lopez v novi ljubezenski zvezi

Alex Rodriguez ima novo srčno izbranko. Zvezdnik je njuno zvezo potrdil s fotografijo na družbenem omrežju, na njej pa novopečeni par pozira s športnikovima hčerkama, 18-letno Natasho in 14-letno Ello . Fitneserka Jac Cordeiro in 47-letni Rodriguez naj bi se začela sestajati pred tremi meseci.

"Iz naših src v vaša. Vesel božič," je ob fotografiji pripisal nekdanji športnik, ob tem pa dodal še ključnike z besedami družina, veselje in hvaležnost. Rodriguez je za to priložnost oblekel belo srajco in črno moško obleko, podjetnica in fitneserka pa se je odločila za rumeno obleko. 42-letnica je pozirala ob hčerkama, ki ju ima Rodriguez z nekdanjo ženo Cynthio Scurtis.

Nekdanjega zaročenca Jennifer Lopez so z Jac najprej začeli povezovati meseca oktobra, ko so ju fotografi ujeli med sprehodom z roko v roki po Beverly Hillsu. Takrat je nek vir blizu zvezdnika razkril, da uživata v družbi drug drugega: "Prijatelji pravijo, da je zelo srečen in rad preživlja čas z njo. Ona je nekdanja medicinska sestra z dvema otrokoma. Lepo mu je z njo, saj ga osrečuje."