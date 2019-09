Nekdanji zaročenec zagrozil, da bo polomil noge njenemu novemu fantu

Le nekaj trenutkov pred tem je Kris na svojem Instagramu delil fotografijo iz telovadnice, pod katero je zapisal: ''Veliko stvari za premisliti.'' 41-letna Katie naj bi ga namreč pred kratkim zapustila preko besedilnega sporočila in sicer potem, ko so v javnosti odjeknile govorice, da ga je prevarala. Domnevno naj bi s Charlesom na skrivaj odpotovala v Turčijo, Boyson pa o ničemer ni bil seznanjen, dokler novica ni zaokrožila v javnosti.

Vir, ki je želel ostati anonimen, je dodal, da je Charles pustil svojo službo in se preselil h Kate, da bi svoj prosti čas preživljal z njo in njenimi petimi otroki. S Katie naj bi ga spoznal kolega iz gradbenih voda, ki je delal popravke na njeni vili.

Spomnimo, Katie je julija letos javno obelodanila, da jo je Kris Boyson zaprosil za roko in da se bosta poročila. Le malo zatem naj bi se začela dopisovati s Charlesom in kmalu zatem tudi dobivati v enem od losangeleških hotelov. Tuji mediji so se za komentar že obrnili na Katiejine predstavnike za stike z javnostjo.