Nekdanji igralec fortnita se po prepovedi igranja vrača domov

Kot smo že pisali, se je moral 18-letni zvezdnik YouTuba FaZe Jarvis, ki je znan zaradi svojih videoposnetkov igranja izjemno priljubljene igre Fortnite, posloviti od igranja. Povod za to je bil v objavi posnetka goljufanja pri igri, zato se je razvijalec odločil, da do igre ne sme več dostopati. Ker je mladenič dobil IP ban, bo zanj vrnitev zelo težka – sicer bi lahko spremenil IP in ime, toda takoj ko bi objavil svež videoposnetek igranja, bi ga znova odstranili.

To je bil za mladeniča velik udarec, kar je tudi priznal v novem videoposnetku, kjer se je opravičil tako ustvarjalcem igre kot oboževalcem. V najnovejšem videoposnetku je sporočil, da si bo vzel nekaj časa zase, poleg tega se bo znova preselil domov.

Bogati mladenič namreč živi v Los Angelesu, kjer ima v lasti 13 milijonov evrov vredno vilo, ki jo je pred časom razkazal tudi oboževalcem. Tako se je pobahal z velikim bazenom, kinodvorano in pogledom na hollywoodske gričke.

V posnetku je Jarvis razložil, da je za njim divje leto, ki pa je bilo tudi zelo poučno: "Odmor ne bo lahek, toda zavedam se, da je to dobro zame. Vračam se domov k družini, kjer bom razmislil, kaj je zame v življenju najbolj pomembno ter kaj me čaka v prihodnosti."

Ko je zgodba o prepovedi igranja prišla v medije, se je oglasila tudi njegova družina in povzela njegove besede: "Jarvis je storil napako in to tudi prizna. Toda igralska skupnost bo morala premisliti o tem, kako ravna z igralci. Zlomljen je, kajti obožuje to videoigro. V njemu ni kančka zlobe ..."

Mladenič, ki je odraščal v družini srednjega razreda, je pred časom razložil, da je živel z materjo, babico in dvema bratoma, življenje pa mu je spremenilo Božičkovo darilo, v katerem je bil PlayStation: "Bil sem povsem normalen otrok, malce bolj tih in sramežljiv. To se je spremenilo, ko sem dobil svoj prvi PlayStation."