Nekdanji zvezdniški pari, ki so po razhodu še vedno poslovno sodelovali

Nekaterim slavnim nekdanjim zvezdniškim parom se je po razhodu uspelo prilagoditi in nadaljevati v dobrih prijateljskih odnosih, potem ko so se zaradi različnih razlogov odločili, da gredo narazen. Spet drugi zvezdniki so morali kljub zameram še vedno sodelovati do konca skupnih projektov.

Robert Pattinson in Kristen Stewart sta postal par med snemanjem vampirske sage, leta 2012 pa sta se zaradi govoric o prevari razšla. Kljub vsemu sta morala po razhodu sodelovati pri promociji Somrak saga: Jutranja zarja 2. del.Kristen so namreč fotografi ujeli v objemu režiserja Ruperta Sandersa julija 2012."Verjamemo, da bosta rešila težave in tako bo za vse lažje in bomo brez težav nadaljevali promocijo," je takrat dejala filmska statistka Amanda Dyar tik pred mednarodno tiskovno turnejo za omenjeni film. Zvezdnika sta se nato pogovorila in ostala v dobrih odnosih. "Se zgodi,"je kasneje leta 2014 komentiral Pattinson za britanski Esquire."Bila sva mlada in to je normalno. Iskreno, koga sploh to zanima? Nisem vedel, kako se s tem spoprijeti, zato sem tudi sam naredil nekaj napak."

icon-expand Robert Pattinson in Kristen Stewart FOTO: Profimedia

Podobno je bilo z Ianom Somerhalderjem in Nino Dobrev, ki sta se med snemanjem Vampirskih dnevnikov razšla, a sta morala še naprej hoditi na snemanja. "Če ste tako dolgo z nekom, še vedno zaznate neke lastnosti, ki so vam še vedno všeč, čeprav nista več skupaj,"je leta 2015 povedala Nina. "Do njega čutim veliko spoštovanja in ljubezni. To se ne bo spremenilo."

icon-expand Ian Somerhalder in Nina Dobrev FOTO: Profimedia

Dolgoletno romanco smo na televizijskih ekranih lahko spremljali med Leonardom in Penny v Velikih pokovcih, igralca Johnny Galeckiin Kaley Cuoco pa sta bila par tudi v resničnem življenju. "Hodila sva pred petimi leti, zato mislim, da sva oba nadaljevala v življenju," je povedala igralka leta 2015. "Johnny je pravzaprav moj najboljši prijatelj. Razmerje sva končala kot prijatelja." Johnny je prav tako potrdil, da sta v dobrih odnosih. Igralec se je celo pojavil na poroki leta 2018, ko se je Kaley poročila sKarlom Cookom.

icon-expand Johnny Galecki in Kaley Cuoco FOTO: Profimedia

Kljub vsemu razhodi niso vedno rožnati. Chad Michael Murray in Sophia Bush sta skupaj igrala v One Tree Hill, njun razhod pa ni bil prijeten. "Konec koncev sva odrasla in mislim, da je zanimivo, ko je razhod neprijeten," je Sophia iskreno spregovorila leta 2014. "A če moraš z nekom sodelovati še pet let po razhodu, se moraš s tem nekako spoprijeti in sprijazniti. Konec koncev je to služba."

icon-expand Chad Michael Murray in Sophia Bush FOTO: Profimedia

Zanimiv je bil tudi razhod Penna Badgleyja in Blake Lively, ko sta skupaj nastopala v seriji Opravljivka. "V vsakem razmerju se učiš in rasteš in iz tega se marsikaj naučiš. Zame se še nobena stvar ni končala dramatično," je povedala igralka, ki je zdaj srečno poročena z Ryanom Reynoldsom.

icon-expand Blake Lively in Penn Badgley FOTO: Profimedia

Mindy Kaling in B. J. Novak sta po razhodu še vedno igrala zaljubljenca v Pisarni in še danes sta najboljša prijatelja, čeprav je igralka v intervjuju leta 2015 njuno prijateljstvo označila za "hudičevo čudno"."Mislim, da bi lahko najino zvezo opisali kot romantično nabito tovarištvo z glasnimi prepiri."

icon-expand Mindy Kaling in B. J. Novak FOTO: Profimedia