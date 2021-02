Nekdanjo manekenko naši mrtvo, ubili so jo z 18 naboji

Manekenko Rebecco Landrith so ob cesti našli mrtvo v zvezi državi Pensilvaniji, piše The New York Post . Imela je le 47 let. V žepu je imela papir, na katerem je pisalo ime Tracy Rollins , ki je sicer voznik tovornjaka. Na listku sta bili zapisani tudi njegova telefonska številka in elektronska pošta. Omenjenega moškega so zelo hitro našli in ga aretirali zaradi umora in zlorabe trupla.

Kot pišejo tuji mediji, je mrliški oglednik dejal, da je imela Rebecca rane po glavi, vratu, prsih, rokah. Med obdukcijo so v njenem telesu našli kar 18 nabojev. Policija je v tovornjaku 28-letnega Rollinsa našla krvne madeže, našli pa so tudi varekino, s katero je želel očistiti sledi v svojem vozilu. Rollins je policiji povedal, da naj Rebecce ne bi poznal. Povedal je, da je potoval z žensko po imenu Leslie. Potovala sta v New York, Connecticut in Wisconsin. Policija je kasneje ugotovila, da si je Rebecca večkrat rezervirala hotele na ime Leslie Myers.

Aretirali so ga tri dni po tem, ko so našli manekenkino truplo, policija pa meni, da je bila Rebecca ubita le nekaj ur po tem, ko so jo našli. Preiskava je še v teku, piše New York Times.

Družina pokojne je vesela, da so končno ujeli (potencialnega) krivca in dodali, da sodelujejo pri preiskavi, saj si želijo, da bi bilo pravici zadoščeno. "Veseli smo, da so ga ujeli, čeprav to ne zmanjša naše bolečine,"je povedal manekenkin brat George.: "Vsi smo jo imeli radi. Nič nam je ne bo pripeljalo nazaj. Pomembno je, da dosežemo pravico in da odgovorni odgovarja za svoje dejanje."

Kot je za medije povedal tiskovni predstavnik agencije iStudio, je Rebecca delala kot manekenka v New Yorku in je bila leta 2014 finalistka v lepotnem tekmovanju miss Manhattna."Gospodična Landrith se je pojavila v številnih reklamnih blokih, revijah, sodelovala v reklamah za večja podjetja, pa tudi na kar nekaj modnih revijah newyorškega tedna mode."