Nekdanjo mis Urugvaja našli mrtvo v hotelski sobi

31-letno Fatimiho Davilo Sosa so našli mrtvo v prestolnici Mehike. Pristojni organi zaenkrat še preiskujejo, ali je šlo za umor ali samomor. Po poročanju tujih medijev naj bi Fatimiho, ki je leta 2006 postala mis Urugvaja, v jutranjih urah našli obešeno v hotelski sobi. Z mehiškega oktožnega tožilstva so podali uradno izjavo, da je Davila prispela v Mexico City 23. aprila zaradi razgovora za službo.

Sodeč po objavah na njenem Instagram profilu, je Fatimih po osvojenem nazivu mis Urugvaja nadaljevala z delom manekenke in modela, delila pa je tudi veliko pozitivnih trenutkov s prijatelji in družinskimi člani.

Davilino ime je v javnosti odjeknilo tudi v aferi o verigi prostitucije v Urugvaju, ko je manekenka leta 2012 na sodišču priznala, da je dobila ponudbo s strani Luisa Santosa (enega izmed vodilnih mož zloglasne verige), ki ji je obljubljal, da bo s takšnimi posli hitreje prišla do slave in prepoznavnosti. Santos je bil leta 2017 pridržan in nato obsojen na zaporno kazen.