Nekdanjo opozoril, da bo novo dekle zaprosil za roko

Chris Pratt in Anna Faris, ki sta veljala za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih parov, sta avgusta 2017 presenetila z novico, da se ločujeta. Zvezdnika, ki sta bila poročena osem let, imata šestletnega sina Jacka in po ločitvi sta se dogovorila za skupno skrbništvo.

Oba pa sta že našla novo ljubezen. Anna se je zagledala v direktorja fotografije Michaela Barretta, ki je sodeloval pri filmih, kot so Cmok cmok, bang bang, Ted in Oskrbnik, Chris pa je bnašel srečo s Katherine Schwarzenegger, hčerko slavnega igralca, bodibilderja in nekdanjega guvernerja Kalifornije Arnolda Schwarzeneggerja.

Svojo ljubezen sta nadgradila tudi z zaroko, a preden je zvezdnik storil ta korak, je govoril tako s slavnim tastom kot tudi z nekdanjo ženo: "Bil je tako prikupen – tako kot vedno. Poklical me je in dejal, da bo Katherine vprašal za roko. Želel mi je osebno javiti, kaj se dogaja. in bila sem navdušena, rekla sem mu, da želim biti oseba, ki ju bo poročila."

Dodala je še, da sta drug do drugega dobra in spoštljiva, še vedno je prisotne veliko ljubezni: "Zelo težko se je popolnoma ločiti od nekoga, s katerim si imel takšno čustveno vez. Imela sem dve desetletni razmerji in takih razmerij ne moreš pustiti za sabo."