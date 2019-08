Nekdanjo prvo damo bo zaigrala Viola Davis

Soproga nekdanjega ameriškega predsednika Michelle Robinson Obama je služila kot prva dama Združenih držav Amerike med letoma 2009 in 2017. Že v tem času je pridobila veliko oboževalcev, to se ni spremenilo niti danes, kajti še vedno velja za eno najbolj občudovanih žensk na svetu.

Ameriški tako pišejo, da na mala platna prihaja serija, v kateri bodo predstavili nekdanje prve dame, tako bo med njimi tudi Michelle, mediji so zapisali še, da bo serija predstavila tudi Eleanor Roosevelt in Betty Ford, to pa naj bi bil le začetek. Namen serije je predstaviti, kakšno je bilo njihovo življenje – tako v zasebnem kot tudi v političnem okvirju. Pokazali pa naj bi tudi politične odločitve, ki so se dogajale v vzhodnem krilu Bele hiše, v katerem ima sedež prva dama in njeno osebje.

Obamovo, ki je v Beli hiši preživela osem let – med letoma 2009 in 2017, pa bo zaigrala igralka Viola Davis, še dodajajo ameriške spletne strani.