Nekoč ena največjih lepotic danes izgleda drugače

Bianca Jagger je danes 73-letna elegantna gospa, ki je v preteklosti veljala za pravo lepotico in je bila obenem poročena z enim največjih 'lomilcev ženskih src', legendarnim glasbenikom in članom skupine Rolling Stones, danes 75-letnim Mickom Jaggerjem . Njene korenine segajo v Nikaragvo, obmorsko državo v Srednji Ameriki, od koder se je ob koncu srednje šole preselila v Periz, da bi tam študirala politologijo – za študij pa je prejela tudi štipendijo. Prav v Parizu se je udeležila koncerta skupineRolling Stones, kjer je med njo in Mickom preskočila iskrica.

Poročila sta se leta 1971 v francoskem letovišču St. Tropez, v zakonu, ki je trajal šest let, pa sta postala starša deklici, ki sta jo poimenovalaJade Jagger. Njuni ločitvi, do katere je prišlo leta 1977, je botrovala predvsem Mickova neumorna nezvestoba. Istega leta, ko sta se zakonca razšla, se je Mick zagledal v privlačno Jerry Hall, s katero se je poročil trinajst let kasneje, leta 1990, in v zakonu, ki je trajal devet let, postal še štirikrat oče. Razšla sta se leta 1999, njun zakon pa je bil na koncu smatran kot 'neveljaven', ker sta se poročila po hindujski tradiciji na Baliju. Jerry je bila poleg Biance edina ženska, ki je legendarnega 'lomilca' ženskih src uspela spraviti pred oltar.