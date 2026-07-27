Nekoč otroška zvezdnica, danes ustvarjalka na OnlyFansu

33-letna Rivkah Reyes je kot deklica ob boku Jacka Blacka nastopila v filmski uspešnici Šola rocka . Kasneje se je preizkusila še v nekaj manjših filmskih projektih, preden je odkrila, da njena prava strast leži v glasbeni industriji, kjer je aktivna še danes.

Kljub temu pa njen glavni vir prihodkov ni v pisanju pesmi in nastopanju, temveč v ustvarjanju vsebine za plačljivo platformo OnlyFans. "Vem, da je moj profil uspešen ravno zato, ker sem bila nekoč otroška zvezda," je priznala in dodala, da je ustvarjanje vsebine za platformo le eden od načinov, kako pridobiti pozornost za svoje glasbene projekte.

"Zelo bi cenila, če bi vsi poslušali in podpirali mojo glasbo. Tako bi lahko opustila delo na platformi," je iskreno zapisala. Sodeč po opisu njenega profila Reyes na platformi deli utrinke iz svojega življenja, za dodatno plačilo pa vsebino bolj drzne narave. Poleg tega oboževalcem nudi "iskrene pogovore in vsebino po naročilu".