Nekoč plesalka J.Lo, danes narkomanka brez doma

Dominikanka Suzy Pérezje v 90. letih veljala za eno najbolj uspešnih manekenk v ZDA. Pozirala je za številne moške revije, med njimi za Blackman SSX. Nastopala je v glasbenih videospotih in plesala za svetovne zvezdnike, kot staPuff Daddy (v 90. letih) in J.Lo (leta 2000 se ji je pridružila na pevkinih nastopih).

Potem ko je sodelovala z znanimi imeni iz zabavne industrije, je njeno ime hitro postalo opaženo. A na žalost se je Suzyjino življenje v nekem trenutku popolnoma spremenilo. Pred leti je podpisala pogodbo za neko italijansko modno agencijo. Pozneje se je izkazalo, da za tem imenom stoji trgovina z belim blagom. Bila je žrtev prevare in njeno življenje je drvelo v propad.

Med letoma 2005 in 2007 so jo opazili, kako tava po newyorških ulicah. Postala je odvisnica od drog. Kako je podlegla prepovedanim substancam, ni znano, je pa res, da je zaradi prevelikih odmerkov danes povsem neprepoznavna. Pestijo jo številne zdravstvene težave, med drugim trpi za različnimi duševnimi in fizičnimi motnjami, kot so depresija, bipolarnost, demenca, ima travme iz otroštva ...