Nekoč senzacija, danes v težavah: Salt Bae beleži milijonske izgube

Los Angeles, 09. 10. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Trendovska restavracija kuharja Salt Baeja, priljubljena med vplivneži, je lani zabeležila izgubo v višini 6,38 milijona evrov, hkrati pa naj bi zmanjšala poslovanje v ZDA, piše Daily Mail. Ekscentrični Turek, s pravim imenom Nusret Gökçe, je znan po tem, da za zrezek zaračuna na tisoče evrov in ga na svoj značilen način potrese s soljo.

Čeprav so v Salt Baejevi glavni restavraciji v londonskem Knightsbridgeu večerjali zvezdniki, kot sta David Beckham in Cristiano Ronaldo, prihodki pa so presegli 11,6 milijona evrov, je podjetje za leto 2024 poročalo o znatni izgubi. Ta naj bi bila posledica prerazporeditve sredstev podjetja v ZDA, ki ga je stalo sedem milijonov evrov.

Salt Bae naj bi beležil milijonske izgube.
Ker je ameriška podružnica Nusr-Eta v celoti v lasti britanskega podjetja, je odpis sredstev neposredno vplival na finance podjetja. Na svojem vrhuncu je imela blagovna znamka sedem restavracij po ZDA, sedaj pa ima le še dve restavraciji z zrezki, potem ko je v začetku letošnjega leta zaprla tisto v Beverly Hillsu. Sledila so zaprtja v Dallasu, Las Vegasu, Bostonu in New Yorku. V podjetju so za RestaurantDive povedali, da so svojo pozornost preusmerili na mednarodno prizorišče z načrtovanimi odprtji v Mexico Cityju in na Ibizi.

Zlato na pladnju, slabe ocene gostov

Kljub ogromnim izgubam ima podjetje še vedno skoraj sedem milijonov rezerv – čeprav je to veliko zmanjšanje v primerjavi z 9,40 milijona evrov v prejšnjem letu. Gökçe osebno naj bi imel pod palcem približno 50 milijonov evrov.

Od viralne senzacije do številnih kritik

Salt Bae, ki je bil pred svetovno slavo dobro znan v živilski industriji, je postal viralna senzacija, potem ko je na družbenem omrežju objavil videoposnetek, na katerem pripravlja otomanski zrezek. Ta je zbral več kot 17 milijonov ogledov in ga prikazuje, kako soli meso z roko, ki jo drži v pozi, ki spominja na kobro, zaradi česar si je prislužil naziv 'najbolj seksi mesar na družbenem omrežju'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A njegovo delo in predvsem dejanja niso bila deležna le pohval, kmalu so se začele vrstiti tudi kritike. Kuhar je sprožil javno ogorčenje, ko se je pojavil na igrišču med finalom svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022, kjer se je dotaknil pokala in celo ugriznil v eno od zmagovalnih medalj, zaradi česar je FIFA sprožila preiskavo. Kasneje je dejal: "Glede tega, zakaj sem bil tam, ne morem storiti ničesar, ampak nikoli več ne bi stopil na igrišče svetovnega prvenstva."

Pod plazom kritik je bil tudi zato, ker je v svoji bostonski restavraciji študentom ponujal 30-odstotni popust na zrezke, zavite v zlato torto, katerih končna cena je bila kljub temu skoraj 1000 evrov.

salt bae turški kuhar senzacija težave restavracije
