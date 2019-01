Nekoč skavtinja, danes vojvodinja: Kate Middleton upihnila 37. svečko

Vojvodinja Kate Middleton , ki je ljubljenka britanskih src in svetovne javnosti, danes praznuje 37. rojstni dan. Za njo je vsekakor pestro in predvsem lepo leto, saj je aprila lani tretjič postala mama in povila sina, princa Louisa Cambriškega .

Preprosta vojvodinja, ki je svet navdušila tako z eleganco kot lepimi manirami, se je rodila 9. januarja 1982 staršema Carole Middleton in Michaelu Middletonukot prva izmed treh otrok. Njena mama je bila stevardesa, oče pa pilot. Ima tudi mlajšo sestro Pippo Middleton in mlajšega brata Jamesa Middletona, z vsemi družinskimi člani pa je kljub kraljevim dolžnostim in lastnim družinskim obveznostim uspela ohraniti pristne stike. Svojega soproga, princa Williama, je spoznala v času študija – še preden sta postala par (leta 2003), pa sta nekaj let zgolj prijateljevala. V obdobju, ko s princem še ni bila zaročena, so jo nekateri britanski mediji označili kot 'Waitey Katey' oziroma 'čakajoča princesa'. Kot deklica je bila zaprisežena skavtinja in predvsem preprosto dekle, njeno poroko s princem Williamom pa so mnogi označili kot pravljično tudi iz razloga, ker je Kate v šoli igrala v predstavi, v kateri jo je 'zasnubil' prav 'svetlolasi princ' po imenu William – kar se je na koncu tudi uresničilo.