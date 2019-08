Nekoč veliki zapeljivec – danes skoraj neprepoznaven

Ameriški igralec Mickey Rourke sodi med tiste zvezdnike, ki so se za dosego popolnega videza že večkrat odpravili pod nož. Sam je, kot je dejal pred časom, lepotnega kirurga obiskal tudi zaradi številnih poškodb obraza, ki jih je utrpel v svoji vmesni boksarski karieri. Spomnimo, Rourke se je že kot najstnik ukvarjal z boksom, a je kmalu po vlogi v srednješolski igri The Serpent leta 1971 pristal v svetu filma. Vrhunec njegove filmske kariere lahko umestimo v leto 1986, ko je z igralko Kim Basinger (eno največjih hollywoodskih seks simbolov) nastopil v filmu Devet tednov in pol.

Mickey Rourke in Kim Basinger v filmu Devet tednov in pol

Po številnih filmskih uspešnicah se je leta 1991 začasno poslovil od igralstva in se podal v boksarski ring, od katerega se je potem leta 1994 poslovil in ponovno zaplaval v igralske vode. S prvimi lepotnimi posegi ni bil zadovoljen, v intervjuju pred leti je celo izjavil: "Na večino operacij sem šel, da bi popravili moj obraz po boksarskih poškodbah, a sem šel k napačnemu človeku."

Igralec in boksar pred poškodbami in lepotnimi operacijami

Rourke je pred leti veljal za enega največjih hollywoodskih zapeljivcev, med drugim pa je izstopal po svojem robustnem in možatem videzu. Čeprav se je po številnih boksarskih poškodbah in posledičnih lepotnih operacijah njegov videz precej spremenil, so javnost pred kratkim presenetile novonastale fotografije, ki so jih posneli losangeleški fotografi in na katerih je Rourke ravno obedoval v eni od tamkajšnjih restavracij.