Nelly Furtado v letu 2024 spoznala pritiske družbe glede lepotnih standardov

Nelly Furtado je v letu 2024 spoznala pritiske družbe glede lepotnih standardov. "Letos sem se na čisto nov način začela zavedati estetskih pritiskov pri svojem delu, hkrati pa sem izkusila nove ravni ljubezni do sebe in samozavesti, ki prihaja od znotraj," je pevka zapisala na svojem Instagram profilu, kjer je delila dve fotografiji v kopalkah. Sledilcem je zaupala, da je morala v preteklem letu pravno obračunati z nekaterimi mediji, ki so naslovnice polnili z lažnimi novicami o njenem zdravju in zunanjem videzu.

"Kogar zanima; nikoli nisem imela nobene lepotne operacije telesa ali obraza. Doslej si nisem dala nobenih polnil v obraz ali ustnice, imam pa ljubečo negovalko obraza, pri kateri kupujem serume in kreme. S tem sem začela pri 20 letih. Dan pred fotografiranjem in rdečimi preprogami pijem veliko vode in spim na hrbtu," je zapisala v nadaljevanju in dodala, da na dan velikih dogodkov njen vizažist občasno uporabi lepilni trak za obraz, s pomočjo katerega nekoliko zategne njeno kožo in ustvari videz mlajšega obraza. Prav tako isti pripomoček občasno uporabi na njenem telesu, odvisno od obleke. "Ličila lahko delajo čarobne stvari! Prav tako odlične obrvi in odličen frizer."

Pod fotografijama v oranžnih kopalkah, v katerih je pokazala svoje obline, je zaključila: "Na teh fotografijah sem brez ličil in na teh fotografijah ni filtrov, le samoporjavitvena krema. Imam pajkaste žilice in spominjajo me na mojo mamo, tete in življenje, zato mislim, da se zato do zdaj nisem ločila od njih. Moje novoletno sporočilo za 2025 je svobodno izražanje, slavite svojo individualnost in vedite, da je povsem v redu, če vam ustreza to, kar vidite v ogledalu, prav tako pa je v redu, če si želite nekaj drugačnega. Vsi smo srčkani človečki, ki samo skakljajo po zemlji in iščejo objeme."