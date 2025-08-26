Nemška manekenka Claudia Schiffer je dopolnila 55 let

Claudia Schiffer je dopolnila 55 let. Nemška manekenka je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delila fotografije v kopalkah, na njih pa nasmejana pozira ob bazenu. Schiffer, ki se je v preteklih letih preizkusila tudi kot igralka, je med komentarji pod objavo prejela številne čestitke oboževalcev in znanih prijateljev, med njimi pa sta bili tudi manekenka Christy Turlington in violinistka Elsa Martignoni.
"Danes sem dopolnila 55 let, res imam srečo, da imam vesel in zdrav rojstni dan!" je ob fotografijah, na katerih nosi bele kopalke, zapisala manekenka. Nekaj dni prej je objavila fotografije, na katerih je oblečena v zeleno dolgo obleko brez rokavov, ob njih pa pripisala: "Poletne noči v Grčiji."
Manekenska pot Claudie Schiffer se je pričela leta 1987. Takrat 17-letno dekle so agenti odkrili med sproščeno zabavo z družino in prijatelji v enem od nočnih klubov v domačem Düsseldorfu. Nekaj mesecev za tem se je najstnici življenje obrnilo na glavo, napotila se je v Pariz na testna snemanja in se že kmalu leta 1989 prvič znašla na naslovnici francoske izdaje revije ELLE.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.