Tuja scena

Nemška manekenka Claudia Schiffer je dopolnila 55 let

Grčija, 26. 08. 2025 17.20 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
K.Z.
Nemška manekenka Claudia Schiffer je 55. rojstni dan praznovala v Grčiji. Svoje sledilce na družbenem omrežju je razveselila z objavo fotografij, na katerih pozira ob bazenu. Zvezdnica modnih pist, ki je zaslovela v 90. letih, je zadnjih nekaj rojstnih dni že tradicionalno praznovala v Grčiji, pred leti pa je zapisala, da je to prelepa država.

Claudia Schiffer je dopolnila 55 let. Nemška manekenka je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delila fotografije v kopalkah, na njih pa nasmejana pozira ob bazenu. Schiffer, ki se je v preteklih letih preizkusila tudi kot igralka, je med komentarji pod objavo prejela številne čestitke oboževalcev in znanih prijateljev, med njimi pa sta bili tudi manekenka Christy Turlington in violinistka Elsa Martignoni.

"Danes sem dopolnila 55 let, res imam srečo, da imam vesel in zdrav rojstni dan!" je ob fotografijah, na katerih nosi bele kopalke, zapisala manekenka. Nekaj dni prej je objavila fotografije, na katerih je oblečena v zeleno dolgo obleko brez rokavov, ob njih pa pripisala: "Poletne noči v Grčiji."

 Manekenska pot Claudie Schiffer se je pričela leta 1987. Takrat 17-letno dekle so agenti odkrili med sproščeno zabavo z družino in prijatelji v enem od nočnih klubov v domačem Düsseldorfu. Nekaj mesecev za tem se je najstnici življenje obrnilo na glavo, napotila se je v Pariz na testna snemanja in se že kmalu leta 1989 prvič znašla na naslovnici francoske izdaje revije ELLE.

