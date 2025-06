Nemški kancler razveselil Trumpa z rojstnim listom njegovega dedka

Trumpov dedek Friedrich se je rodil leta 1869 v kraju Kallstadt pri Meinnheimu v tedanji Kraljevini Bavarski. V ZDA se je prvič podal leta 1885 in tam opravljal različna dela. Ameriški državljan je postal leta 1892 in svoje ime spremenil v Frederik.

Donald Trump in Friedrich Merz

Kot premožen človek se je leta 1901 vrnil v rodni kraj in se tam poročil s Trumpovo babico Elizabeto, hčerko svojega nekdanjega soseda. Pozneje sta se skupaj vkrcala na ladjo za ZDA, kjer se je v New Yorku rodil Trumpov oče Fred. Frederik je preminil leta 1918, Elizabeta pa je živela vse do leta 1966.

Poleg kopije dedkovega rojstnega lista je občasni golfist Merz strastnemu golfistu Trumpu podaril tudi golf palico z vgraviranima zastavama ZDA in Nemčije. Ameriški predsednik se mu je zahvalil s pilotsko jakno in kopijo patenta za t. i. leteči stroj pionirjev letalstva bratov Wright, saj je nemški kancler ljubiteljski pilot, poročajo tuji mediji.