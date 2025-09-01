Svetli način
Nemški minister znova z bujnejšo pričesko: potrdil presaditev las

Nemčija, 01. 09. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 2 urama

K.Z.
Nemški minister za okolje Carsten Schneider je nedavno potrdil, da je opravil poseg, pri katerem so mu presadili lase in se bo kmalu lahko znova pohvalil z bujnejšo pričesko. Kot je povedal, so mu lasne mešičke presadili z zadnjega dela glave na prednjega, kdaj točno je poseg opravil, pa ni razkril.

Carsten Schneider, nemški minister za okolje, je potrdil, da je opravil poseg, pri katerem so mu presadili lasne mešičke, cilj pa je, da se bo lahko čez čas znova pohvalil z bolj gostimi lasmi. 49-letni član nemške Socialdemokratske stranke (SPD) je razkril, da rezultati opravljenega posega še niso vidni.

Nemški minister za okolje Carsten Schneider si je dal presaditi lase.
Nemški minister za okolje Carsten Schneider si je dal presaditi lase. FOTO: Profimedia

"Upam, da bo to postala pričeska," je dejal v zveznem parlamentu. Schneider, ki prihaja iz vzhodne zvezne dežele Turingije, ni povedal, kje ali kdaj natančno je opravil postopek presaditve las. Celjenje traja nekaj časa, kar pomeni, da končni rezultati posega na njem ne bodo kaj kmalu opazni.

nemški minister za okolje presaditev las pričeska Carsten Schneider
KOMENTARJI (5)

vrtnar _
01. 09. 2025 09.59
+1
dlak je že itak preveč
ODGOVORI
1 0
Aijn Prenn
01. 09. 2025 09.40
+1
Zoprna zadeva, ko človek svoje težave v življenju pripiše izpadanju las.
ODGOVORI
2 1
Aijn Prenn
01. 09. 2025 09.42
-1
No, je pa tudi res, da pleša ne paše vsakomur. ;-))
ODGOVORI
0 1
Yon Dan
01. 09. 2025 09.33
-2
V glavi pa je praznina ostala.
ODGOVORI
0 2
Pajki
01. 09. 2025 10.21
-1
Bo rekel, da nemski minister ne more biti ravno neumen, a ne?
ODGOVORI
0 1
