Nemški minister znova z bujnejšo pričesko: potrdil presaditev las

Carsten Schneider, nemški minister za okolje, je potrdil, da je opravil poseg, pri katerem so mu presadili lasne mešičke, cilj pa je, da se bo lahko čez čas znova pohvalil z bolj gostimi lasmi. 49-letni član nemške Socialdemokratske stranke (SPD) je razkril, da rezultati opravljenega posega še niso vidni.
"Upam, da bo to postala pričeska," je dejal v zveznem parlamentu. Schneider, ki prihaja iz vzhodne zvezne dežele Turingije, ni povedal, kje ali kdaj natančno je opravil postopek presaditve las. Celjenje traja nekaj časa, kar pomeni, da končni rezultati posega na njem ne bodo kaj kmalu opazni.
