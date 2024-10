Nemški nogometaš Mats Hummels na rdeči preprogi z novo izbranko

V Parizu so podelili nagrade najboljšim nogometašem, slavnostne prireditve pa se je udeležil tudi nemški nogometni zvezdnik Mats Hummels, ki je na rdečo preprogo prvič stopil z novo izbranko. Par naj bi se začel sestajati v začetku leta, dve leti po njegovi ločitvi od dolgoletne žene.

OGLAS

Nemški nogometaš Mats Hummels se je podelitve zlate žoge, ki je bila v Parizu, udeležil v spremstvu nove izbranke Nicole Cavanis. 35-letnik je za to priložnost oblekel črno moško obleko in belo srajco, 25-letna Nicola pa je nosila dolgo belo obleko. Kot poroča nemški Bild, se je par prvič, odkar sta začela razmerje, skupaj pojavil na rdeči preprogi in tako potrdil zvezo.

Mats Hummels in Nicola Cavanis sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice o njunem razmerju so se v medijih pojavile v začetku leta, Nicolo pa so fotografi ujeli, ko je z nogometašem in njegovo družino odpotovala na tekmo Lige prvakov v London, kjer je zadnjič zaigral v dresu kluba Borussia Dortmund. Nicola se z manekenstvom ukvarja od 15. leta starosti, zaslovela pa je leta 2015, ko je postala obraz ene od vodilnih kozmetičnih znamk, pozneje pa je sodelovala še z drugimi modnimi znamkami.

Mats Hummels in Nicola Cavanis FOTO: Profimedia icon-expand