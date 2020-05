Nenadna smrt Brittany Murphy še zmeraj buri duhove

Zvezdnica se je pri 32 letih zgrudila v kopalnici svojega hollywoodskega domovanja, ki si ga je delila z možem, britanskim scenaristom Simonom Monjackom . Partnerja so le pet mesecev po njeni smrti našli mrtvega na istem naslovu. Star je bil 40 let.

V dokumentarnih serijah, ki se ukvarjajo z nerešenimi primeri, so pod drobnogled vzeli smrt igralke in objavili tudi intervju z njenim očetomAngelom Bertolottijem. Oče Brittany Murphy, ki je umrl pred letom dni, je poudaril, da močno dvomi, da je hči umrla naravne smrti. V dokumentarnem filmu se pojavi tudi patolog, Cyril Wecht, ki je povedal, da je bil gospod Bertolotti zelo vztrajen pri tem, da izve, kaj se je zgodilo z Brittany. Patolog je povedal, da je pomislek o razlogu smrti upravičen, saj je zelo nenavadno, da bi ženska pri 32 letih v tako kratkem času zbolela za tako močno obliko pljučnice. Ob tem se sprašuje tudi, zakaj ni bila v primerni zdravniški oskrbi, saj je niso pestile finančne težave. Hkrati pa je imela predpisane tudi recepte za zelo močne opijate. Vse to patologe še vedno razburja.