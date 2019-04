Nenadna smrt igralčeve žene, od nje se je poslovil z ganljivim zapisom

55-letni ameriški igralec z mehiškimi koreninami Demián Bichirje na družbenih omrežjih objavil pretresljivo novico, da je umrla njegova žena Stefanie Sherk.

V čustveni objavi, v kateri ni razkril vzroka ženine smrti, je zapisal: ''Dragi prijatelji, v imenu družin Sherk in Bichir Nájera vam z nepopisno bolečino sporočam, da nas je naša lepotica Stefanie Sherk, moja ljubljena žena, zapustila 20. aprila. Mirno je zaspala. Za nas so bili to najbolj žalostni in boleči dnevi v življenju in ne vemo, koliko časa bomo potrebovali, da bomo premagali to bolečino. Lepo, angelsko in talentirano prisotnost moje Stefanie bomo globoko pogrešali in bo za vedno ostala v naših srcih. Zahvaljujemo se vam za molitve in s spoštovanjem prosimo za vaše razumevanje, da lahko v teh težkih trenutkih žalujemo v miru in zasebnosti. Naše iskreno upanje je, da naša ljubljena Stefanie, moj angel in ljubezen mojega življenja, za vedno počiva v miru.''