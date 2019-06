Nenadna smrt: rak vzel zvezdnico mehiških telenovel

Edith González se ljubitelji mehiških telenovel pri nas zagotovo spominjajo po izjemnih vlogah, ki jih je odigrala v telenovelah, kot so Ne pozabi me nikdar (Nunca te olvidare,1999), Salome(Salomé,2001) inNeusmiljena srca(Mundo de fieras, 2006).

Igralki so leta 2016 odkrili raka na jajčnikih. Takrat se je začel njen boj s to zahrbtno boleznijo, ki je trajal vse do danes. Po številnih terapijah in zdravljenju je presenetila z novim videzom, s kratko pričesko.

12. junija se ji je zdravstveno stanje poslabšalo in nemudoma so jo sprejeli v eno od mehiških bolnišnic. A žal ni bilo več pomoči.

''Borka (Edith), pogrešali te bomo! Ni večje bolečine od tiste, ki jo ta trenutek čuti tvoja mama, ki ji pošiljam močan objem.'' se je od Edith poslovila na družbenih omrežjih 50-letna Lety.

Kljub zahrbtni in hudi bolezni, zaradi katere je Edith izgubila svoje lepe lase, ni nikoli obupala in po svetu je vedno hodila z dvignjeno glavo in z nasmehom do ušes. Čeprav je bolezen na njej pustila posledice, se ni sramovala svojega videza in je bila ponosna na svoje kratke lase, občasno pa se je poigrala tudi z lasuljami.

54-letna Edith je tako postala vzor vsem, ki gredo čez podobno izkušnjo, in nikoli ji zmanjkalo volje ter poguma za boj zoper to bolezen.

Med snemanjem telenovele Ne pozabi me nikdar (Nunca te olvidaré) jo je doletela tudi posebna čast. Uvodno pesem z istim naslovom so takrat zaupali španskemu pevcu Enriqueju Iglesiasu, ki je v zadnjem delu telenovele tudi nastopil.