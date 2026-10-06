Nenadno umrl angleški skladatelj George Fenton

Vzrok skladateljeve smrti še ni znan, je pa George Fenton šele pred tremi tedni podpisal novo pogodbo za glasbo pri dveh filmih in muzikalu, kar po poročanju britanskega BBC nakazuje na njegovo nenadno smrt.

Plodovit skladatelj je za svojo filmsko glasbo prejel pet nominacij za oskarja, med drugim za filma Nevarna razmerja in Krik za svobodo. Za svoje delo pri televizijski seriji Modri planet je prejel več nagrad, med njimi nagradi bafta in emmy.

Fenton se je rodil kot George Howe leta 1949 v Bromleyju v Kentu. Po podatkih iz biografije na njegovi uradni spletni strani je bil njegov oče strojni inženir, mati plesalka, med vojno je bila medicinska sestra. Oba starša sta bila glasbeno nadarjena, oče je igral bobne, mati klavir, vendar se je Fenton pri sedmih letih odločil za električno kitaro. Kasneje se je začel učiti igrati cerkvene orgle in zavrnil ponudbo glasbene akademije, da bi se posvetil karieri na odru.

Leta 1968 je nastopil v prvi westendovski igri Alana Bennetta Štirideset let pozneje. Ko se je pridružil igralskemu sindikatu Equity, je bil prisiljen prevzeti dekliški priimek svoje matere, saj so pravila prepovedovala, da bi imela dva igralca isto ime. Skladatelj je sicer večino svoje kariere preživel s samostojnim ustvarjanjem, vendar ga je vedno spremljala tudi ljubezen do nastopanja.

Fenton je svojo prvo službo kot skladatelj in glasbeni vodja dobil pri uprizoritvi Dvanajsta noč v Royal Shakespeare Company v Stratfordu-upon-Avonu leta 1974. Osem let kasneje je bil nominiran za oskarja za glasbo za film Gandi Richarda Attenborougha, pri katerem je sodeloval z indijskim skladateljem in instrumentalistom Ravijem Šankarjem.