Nenadoma pozabila besedila pesmi Taylor Swift: Sledila šokantna diagnoza

"Včasih sem bila zelo družabna, oboževalka Marvela in velika piflarka, ki je uživala ob filmskih večerih s prijatelji," je povedala kostumografinja in igralka. "Ampak nič me ni več navdušilo," je dodala. Zgubila je voljo do življenja in večino časa preživela v postelji. "Pozabila sem celo besedilo svoje najljubše pesmi Taylor Swift, Haunted (Taylor's Version)," je dejala in povedala, da je med prepevanjem njej ljube pesmi kar naenkrat pozabila na refren ter dejala, da je pomislila, da je to le del odraščanja. Jemala je že zdravila proti anksioznosti in zaradi tega mislila, da ima morda depresijo.

Simptomi so v njej še vedno vzbujali veliko strahu, zato je odšla k zdravniku, kjer so jo hitro odslovili. "Zdravniki so mi povedali, da imajo ženske glavobole in da je to normalno, ko se ljudje staramo. Ni bilo odgovorov na to, kar se mi dogaja, in rekli so mi, naj spremljam dogajanje." Ko se je kasneje ponovno vrnila na pregled in so zdravniki videli, da se je zredila za 30 kilogramov, je to postala njihova osrednja skrb. "Zdi se, da so se zdravniki osredotočali le na moj spol, starost in težo. Počutila sem se, kot da me ignorirajo in ne jemljejo resno."