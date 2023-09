Nenadoma umrla Rihannina sestrična

Na Barbadosu je nenadoma umrla sestrična pevke Rihanne, Tanella Alleyne, stara šele 28 let. Kot poroča Loop Barbados News, je bila pokopana v krogu družine, žalna slovesnost pa je bila v cerkvi sv. Jurija na Barbadosu. Na pogrebu naj bi predvajali Rihannino balado Lift Me Up, še poroča spletni portal.

Kot poročajo barbadoški mediji, je umrla 28-letna Rihannina sestrična. Kaj je bil vzrok smrti Tanelle Alleyne ni znano, prav tako ni znano, ali se je nedavnega pogreba udeležila pevka. Tanellina posvojiteljica Julie-Ann Bryan se je 28-letnice v govoru na pogrebu spominjala kot ženske, ki je "živela polno življenje, bila pa je tudi hvaležna in precej samozavesta."

"Na Nelli je bilo nekaj posebnega. Bila je drzna in pogumna. Najina ljubezen druga do druge je bila vedno prisotna," je zaključila. 28-letnica je pri 14 letih tragično izgubila sestro dvojčico Taneisho, leta 2017 pa je bil ustreljen njen brat Tavon. Star je bil 21 let. Dan pred smrtjo je preživel s slavno sestrično, ta pa se je udeležila njegovega pogreba.

Rihanna se je bratranca pozneje spomnila tudi v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Dobro spi prijateljček. Smo v miru, ker vemo, da si sedaj na lepšem kraju, kot smo mi." Tudi ob četrti obletnici njegove smrti je delila galerijo fotografij na Instagramu, na katerih je skupaj z njim, ob njih pa pripisala: "Pogrešam te in tvoj nasmeh, bratranec."