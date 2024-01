Nenaličena Pamela Anderson se podaja v svet kozmetike.

Pamela Anderson se potaplja v svet kozmetike in lepotnih izdelkov. 56-letna zvezdnica, ki je na lanskem pariškem tednu mode požela veliko pozornosti zaradi svojega nenaličenega obraza, je sporočila, da je s sinovoma Brandonom in Dylanom ustvarila linijo veganskih kozmetičnih izdelkov, ki niso bili testirani na živalih, ter jo poimenovala Sonsie .

"Bilo je kar naporno potovanje," je o partnerstvu povedala za revijo WWD . "Tako sem vesela, da je končno tukaj." Blagovna znamka trenutno prodaja tri izdelke, ki so zasnovani za minimalistično rutino, gre za vlažilno masko, serum in balzam za ustnice, za njih pa je potrebno odšteti med 58 in 20 evri.

Medtem ko že šest mesecev uporablja izdelke Sonsie, je Andersonova povedala, da so jo razna podjetja že desetletja nagovarjala k vstopu v lepotni prostor, vendar je čakala na pravega partnerja. "Vesela sem, da sem zdržala tako dolgo in res našla pravo povezavo," je rekla. "Zvezde so se poravnale."