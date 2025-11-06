Nenapovedan obisk prinesel dramo: Angelina v Ukrajino vstopila peš

Nenapovedan obisk Ukrajine s strani Angeline Jolie je povzročil zaplete. Kot poroča več tujih medijev, med drugim bruseljski Politico , naj bi člana njene spremljevalne ekipe vpoklicali v ukrajinsko vojsko. Šlo naj bi za njenega voznika.

Ukrajinske kopenske sile informacije niso ne potrdile ne zanikale, je pa resničnost novice za omenjeni medij potrdil eden od virov. Kot je dejal, se je zgodil "incident z lokalnimi vojaškimi rekruterji" . Ob tem je zatrdil, da Jolie ukrajinskih oblasti ni obvestila o obisku in da je v državo v vojni vstopila peš.

Zvezdnica je v četrtek kot Unicefova ambasadorka obiskala Herson v bližini frontne črte, kjer že leta potekajo boji med rusko in ukrajinsko stranjo.

Točen razlog njenega obiska ni znan, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za obisk humanitarne narave – obiskala je več zdravstvenih ustanov. Številni, med njimi tudi ukrajinski mediji, so prepričani, da je zvezdnica del večjega programa humanitarne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna.

Gre za njen drugi obisk Ukrajine od začetka vojne leta 2022. Pred tem je obiskala Lvov na zahodu države.