Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nenapovedan obisk prinesel dramo: Angelina v Ukrajino vstopila peš

Herson, 06. 11. 2025 09.04 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Angelina Jolie je v četrtek presenetila z nenapovedanim obiskom Ukrajine. Po Lvovu na zahodu države, ki ga je obiskala leta 2022, se je zdaj odpravila bližje frontni črti - v Herson. A nenapovedani obisk je povzročil nekaj zapletov. V državo v vojni naj bi igralka vstopila peš, ob tem pa naj bi njenega voznika vpoklicali v ukrajinsko vojsko.

Nenapovedan obisk Ukrajine s strani Angeline Jolie je povzročil zaplete. Kot poroča več tujih medijev, med drugim bruseljski Politico, naj bi člana njene spremljevalne ekipe vpoklicali v ukrajinsko vojsko. Šlo naj bi za njenega voznika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajinske kopenske sile informacije niso ne potrdile ne zanikale, je pa resničnost novice za omenjeni medij potrdil eden od virov. Kot je dejal, se je zgodil "incident z lokalnimi vojaškimi rekruterji". Ob tem je zatrdil, da Jolie ukrajinskih oblasti ni obvestila o obisku in da je v državo v vojni vstopila peš.

Preberi še Angelina Jolie znova v Ukrajini: v neprebojnem jopiču obiskala otroško bolnišnico

Zvezdnica je v četrtek kot Unicefova ambasadorka obiskala Herson v bližini frontne črte, kjer že leta potekajo boji med rusko in ukrajinsko stranjo.

Točen razlog njenega obiska ni znan, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za obisk humanitarne narave – obiskala je več zdravstvenih ustanov. Številni, med njimi tudi ukrajinski mediji, so prepričani, da je zvezdnica del večjega programa humanitarne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna.

Gre za njen drugi obisk Ukrajine od začetka vojne leta 2022. Pred tem je obiskala Lvov na zahodu države. 

angelina jolie ukrajina obisk
Naslednji članek

Se je tudi Hollywood naveličal princa Harryja in Meghan Markle?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
06. 11. 2025 09.44
baje da bo "šofer" lahko zadolžil dve pištole!
ODGOVORI
0 0
Wolfman
06. 11. 2025 09.40
+0
Se čudim, da jo ni pripeljal v Ukrajino tista spaka Sean Penn.
ODGOVORI
1 1
Peni Stojanović
06. 11. 2025 09.40
-1
vtika nos kamor ni treba, kot vsaka b4ba
ODGOVORI
1 2
Roadkill
06. 11. 2025 09.16
-1
V Palestino nej gre raje
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330