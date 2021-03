Nenavaden nakup Floyda Mayweatherja: velik bankovec v obliki letala

Floyd Mayweater se je pred kratkim udeležil rojstnodnevne zabave, ki jo je zanj priredila ameriška resničnostna zvezdnica Lisa Hochstein. Med tem ko si je boksar ogledoval posest, kjer Hochsteinova živi z možem Lennyjem , je med drugim opazil tudi umetniško zbirko, ki je last para. Še posebej pa je bil navdušen nad delom, ki se imenuje Pilot Benjamin in je nastalo izpod rok umetnika Paula Roussoja.

Prisotni so za ameriške medije razkrili, da je ''Floyd na koncu kupil razstavljeno delo, ki ga je opazil v zbirki v dnevni sobi. Meter in pol dolga skulptura, ki je videti kot bankovec za sto ameriških dolarjev, zložen v papirnato letalo, simbolično predstavlja Mayweatherjevo zasebno letalo.''

Čeprav ni znano, koliko je športnik plačal za delo Pilot Benjamin, so javno znane cene ostalih del iz umetnikove kolekcije. Te se gibljejo med 6,7 in 12,5 tisoč evri, kar je najverjetneje mnogo manj, kot zvezdnik zapravi med svojimi celonočnimi obiski lokalov in diskotek. Njegovo proslavljanje 44. rojstnega dne se je namreč pričelo 24. februarja in se še ni zaključilo.