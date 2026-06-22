Nenavaden prihod Harryja Stylesa: na svoj koncert kar pritekel

Nekateri se pred koncerti radi sproščajo, drugi potrebujejo svoj mir, spet tretji pa izvajajo svoje rituale za srečo. A redko kdo se najde, ki se pred koncertom odloči, da bo malo športno aktiven. Čeprav je malo precej mila beseda, če se odločiš na stadion, na katerem imaš koncert, enostavno priteči.
To pa ni nič takšnega za Harryja Stylesa. Priljubljeni Britanec je na svoj razprodan koncert na stadionu Wembley namreč kar pritekel. Pot od njegovega doma v prestižnem predelu Hampstead do enega največjih stadionov na svetu meri precejšnjo razdaljo, kar za večino ljudi predstavlja resen športni podvig, Styles pa je to izkoristil kot del svoje priprave na spektakel pred večtisočglavo množico. Slavni glasbenik naj bi do stadiona potreboval dve uri, nato pa je še dve uri energično skakal po odru in zabaval oboževalce.
Zvezdnik, ki naj bi se trenutno poleg turneje pripravljal tudi na poroko z igralko Zoe Kravitz, je znan po tem, da je rad športno aktiven. Velja za izjemno discipliniranega in dobro fizično pripravljenega, kar je vedno znova vidno tudi na odru. 32-letnik se je lani udeležil tudi berlinskega maratona, kjer je postavil osebni rekord, saj je 42,2 kilometra pretekel v dveh urah, 59 minutah in 13 sekundah. Bil je eden od 80.000 sodelujočih tekačev.
Stadion Wembley, ki se nahaja v Londonu, je eden najbolj ikoničnih stadionov na svetu. Odprt je bil leta 2007 na mestu starega stadiona Wembley, ki je bil porušen leta 2003. S svojo kapaciteto 90.000 sedežev je največji stadion v Združenem kraljestvu in drugi največji v Evropi. Prizorišče gosti najpomembnejše nogometne tekme, vključno s finali angleškega pokala, ter največje svetovne glasbene koncerte, zaradi česar velja za prestižno lokacijo za vsakega izvajalca.
Maraton je dolgotrajen cestni tek na razdalji 42,195 kilometra. Ime izvira iz legende o grškem vojaku Filipidu, ki naj bi leta 490 pr. n. št. tekel iz mesta Maraton do Aten, da bi oznanil zmago nad Perzijci. Danes maraton velja za enega največjih preizkusov vzdržljivosti, ki zahteva mesece intenzivnih fizičnih priprav, pravilno prehrano in izjemno psihološko trdnost, saj tekači med naporom porabijo ogromne količine energije.
Hampstead je zgodovinsko in prestižno območje v severozahodnem Londonu, znano po svoji bogati arhitekturi, umetniški dediščini in velikem parku, imenovanem Hampstead Heath. Območje je že stoletja priljubljeno med intelektualci, pisatelji in umetniki, saj ponuja mirno okolje, ki je hkrati blizu središča mesta. Zaradi svoje lege na hribu in številnih ohranjenih zgodovinskih stavb velja za eno najdražjih in najbolj zaželenih stanovanjskih sosesk v britanski prestolnici.
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