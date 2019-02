Nenavaden zaročni prstan?

Dan ljubezni je letos minil v duhu obdarovanj, zarok in celo porok. Po približno treh letih precej dinamičnega razmerja sta se za stopničko višje v razmerju odločila 34-letna glasbenica Katy Perry in 42-letni igralec Orlando Bloom , ki sta se zaročila. Pevka je z deljeno fotografijo potrdila namigovanja oboževalcev, da se utegneta kmalu poročiti. Na sliki se sicer vidi le delček njunih obrazov, poudarek pa je predvsem na romantičnem ozadju iz balonov v obliki srčka in zaročnem prstanu, ki pa je, tako kot Katty, vse prej kot povprečen in klasičen.

34-letnica je znana po svojem drznem modnem slogu in nenavadnih pričeskah, nastopih, izjavah – nekoliko nenavaden pa je tudi njen zaročni prstan, ki bi ga lahko opisali predvsem kot 'retro'. Tako Perryjeva kot Bloom sta bila v preteklosti že poročena: Katy s komikom in glasbenikom Russellom Brandom (od leta 2010 do 2012), Orlando pa z avstralskim modelom Mirando Kerr (od leta 2010 do 2013). Pred časom je Katy v enem izmed interjujev dejala: ''Zdaj sem bolj pragmatična, realistična ... Ne idealiziram stvari in ne fantaziram. Mislim, stara sem 34 let, prvič pa sem se poročila pri 25. Zdaj je že skoraj deset let tega. Ne vem, če še verjamem v to, da bi živela z enim človekom do konca svojega življenja ...'' Čeprav je s tem dala vedeti, da ne idealizira zakonskega življenja, bi utegnila zaroka z Orlandom kmalu prerasti tudi do zapečatenja ljubezni pred oltarjem.