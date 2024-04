Nenavadna druščina: Robert De Niro, Austin Butler in Snoop Dogg

Na prvi pogled igralca Robert De Niro in Austin Butler ter glasbenika Snoop Dogg in Champ Medici nimajo kaj dosti skupnega, a se je četverica zvezdnikov nedavno družila v kalifornijskem Malibuju, kjer so večerjali, posneli pa so tudi skupne fotografije in nekaj videov, ki jih je najmlajši med njimi delil na družbenem omrežju.

Oboževalci so bili navdušeni in hkrati presenečeni, ko so se na družbenem omrežju pojavile fotografije Roberta De Nira, Austina Butlerja in Snoop Dogga, ki jih je skupaj z videi objavil raperjev 27-leti sin Champ Medici. Ta je ob njih skrivnostno zapisal:"Champ, De Niro, Elvis, Snoop. Večerja v hiši v Malibuju in pogovor o številkah." Kaj je bil povod za druženje, ni znano.

Na prvi fotografiji so nasmejani 80-letni De Niro, 52-letni Snoop in 32-letni Butler, ki drug ob drugem sedijo na kavču, na naslednji pa je bilo mogoče videti De Nira in Snoopa objeta. Raper je nosil sponzorsko trenirko olimpijskih iger 2024, s čimer je predstavljal svojo prihajajočo vlogo dopisnika NBC z olimpijskih iger v Parizu to poletje, medtem ko je De Niro v naročju držal majhnega psa. Medici je delil tudi videoposnetek, ki prikazuje zvezdnike skupaj z več drugimi gosti, kako klepetajo, Snoop pa se z De Nirom pošali: "Nisi vedel, da imam italijanščino v krvi, kaj?" Zvezdnik filma Taksist mu odgovori, da je vedel, ob tem pa nasmeji Snoopa in snemalca, ki je bil najverjetneje prav 27-letni Champ, katerega pravo ime je Cordell Broadus.

Snoop ima z ženo Shante Broadus, s katero sta poročena od leta 1997, še 29-letnega sina, ki mu je ime Corde, in 24-letno hči Cori. Iz prejšnjega razmerja ima tudi 25-letnega sina Juliana, zdaj pa je dedek šestim vnukom.

De Niro je lani v starosti 79 let postal sedmič oče, ko je s svojim dekletom Tiffany Chen dobil deklico po imenu Gia. Ima pa še 52-letno hčerko Dreno, 47-letnega sina Raphaela, 28-letna dvojčka Juliana in Aarona, 26-letnega Elliota in 12-letno Helen Grace.