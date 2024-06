Nenavadna nesreča Bad Bunnyja: Plesalka se je zataknila za njegovo mednožje

Živemu človeku se zgodi vse, pravi rek, ki še kako drži tudi pri svetovnih zvezdnikih. Da je temu res tako, je na enem svojih nastopov spoznal tudi Bad Bunny. Pevcu se je med nastopom v Portoriku namreč zgodil smešen incident, saj se mu je ena od plesalk med plesom zataknila za mednožje. Njene najlonke so se zataknile za kristalčke, ki so krasili hlače 30-letnika, dogodek pa je požel veliko smeha.

Bad Bunny je nedavno nastopil v Portoriku. Le še en v vrsti njegovih nastopov, bi lahko rekli, a tokrat je pritegnil veliko več pozornosti javnosti kot običajno. Pa ne zaradi pevskih ali plesnih presežkov, saj se za to, da je v središču pozornosti, namreč lahko zahvali eni od svojih plesalk.

Nič hudega sluteča plesalka je le opravljala svoje delo, sledila dogovorjeni koreografiji, ko se je naenkrat zgodilo: zataknila se je v pevčevo mednožje. Njene najlonke so se ob miganju z zadnjico, s katero se je dotaknila raperjevega mednožja, zataknile za enega od kristalčkov na njegovih hlačah. Ko so ostali plesalci ugotovili, kaj se dogaja, so ju obkolili, da bi zakrili nezgodo, vse skupaj pa se je zelo hitro rešilo in poželo veliko smeha tako med nastopajočimi kot tudi med občinstvom.

Smešen incident je seveda posnel eden od oboževalcev in ga objavil na družbenih omrežjih. Tam se je takoj usul plaz komentarjev, ki so se zabavali na račun 30-letnika in njegove nezgode s plesalko. Našli pa so se seveda tudi takšni, ki so se spraševali, kaj bo na vse to reklo njegovo dekle Kendall Jenner. Zvezdnik se na dogodek še ni odzval, prav tako dogodka ni komentirala slavna manekenka.