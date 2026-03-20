Nenavadne meritve za Landa Norrisa: 'To je res velika čast'

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Zvezdnik Formule 1 Lando Norris je vajen ekstremnih izzivov. Tokrat pa je v družbi umetnikov ekipe muzeja Madame Tussauds iz Londona preživel precej nenavaden dan.

Voznik McLarna se je namreč družil z visoko usposobljenimi umetniki, ki so pod studijskimi lučmi beležili vsako podrobnost njegovega telesa – od barvnih preverjanj do meritev delov telesa.

Aktualni svetovni prvak Formule 1 bo tako poleti dopolnil zbirko voščenih imenitnežev muzeja v britanski prestolnici. "To je res velika čast – komaj čakam, da bodo oboževalci končno videli figuro," je svojo izkušnjo komentiral 26-letnik.