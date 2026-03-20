Nenavadne meritve za Landa Norrisa: 'To je res velika čast'

London, 20. 03. 2026 08.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
Lando Norris

Priljubljeni dirkač Formule 1 Lando Norris ima za seboj še eno posebno izkušnjo. Umetniki muzeja Madame Tussauds so namreč izvedli natančne meritve njegovega telesa za izdelavo voščene lutke, ki bo kmalu razstavljena v priljubljenem londonskem muzeju.

Zvezdnik Formule 1 Lando Norris je vajen ekstremnih izzivov. Tokrat pa je v družbi umetnikov ekipe muzeja Madame Tussauds iz Londona preživel precej nenavaden dan.

FOTO: AP

Voznik McLarna se je namreč družil z visoko usposobljenimi umetniki, ki so pod studijskimi lučmi beležili vsako podrobnost njegovega telesa – od barvnih preverjanj do meritev delov telesa.

Aktualni svetovni prvak Formule 1 bo tako poleti dopolnil zbirko voščenih imenitnežev muzeja v britanski prestolnici. "To je res velika čast – komaj čakam, da bodo oboževalci končno videli figuro," je svojo izkušnjo komentiral 26-letnik.

Dirkači imajo trenutno prost konec tedna, naslednji dirkaški vikend in boj za VN Japonske pa je na sporedu med 27. in 29. marcem.

