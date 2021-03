Nenavadne superge s podpisom Kanyeja Westa razprodane v manj kot minuti

Superge, ki so namenjene vsakodnevni uporabi in ne zgolj v športne namene, so bile razprodane v rekordnem času. Težko pričakovani čevlji so bili na vrhu najbolj povpraševanih artiklov že od same predstavitve. Čeprav so skeptiki trdili, da se izdelek ne bo tako dobro prodajal kot ostale zadeve iz priljubljene kolekcije, ki so praviloma razprodane takoj, pa je nenavadni čevelj popolnoma presenetil.