Nenavadni dvojec: Bam Margera in Priscilla Presley skupaj na kosilu

Bam Margera in Priscilla Presley sta se skupaj odpravila na kosilo. Čeprav je njuno druženje mnoge presenetilo, pa to ni bilo tako nenavadno, saj je Priscillin sin dober prijatelj težavnega kaskaderja. 43-letnik je na družbenem omrežju delil nekaj utrinkov njunega skupnega kosila, oboževalci pa so bili navdušeni.